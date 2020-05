Négy fordulóponttal írható most le a lakáspiac - Befutottak az országos mutatók

Őrületes átalakulásban van az országos lakáspiac, több éves rekordok dőltek meg 2019 és az idei év elejével. Négy pont köré csoportosítottuk a változásokat: az adásvételek eloszlása, ezek száma, az új építkezések és természetesen az árak. Utóbbira részletesebben is kitérünk a KSH legfrisebb, 2019 egészére vonatkozó országos átlagárai támaszkodva.

1. fordulat: Budapest pozíciója egyre siralmasabb

A megfigyelések kezdete óta soha nem volt olyan alacsony Budapest használtlakás-piaci súlya, mint 2019-ben, ami 17 százalék volt. A megyeszékhelyek piaci részesedése nem változott, a kisebb településeké tovább nőtt.

Korábban a nagyobb városokban zajlott a használtlakás-piaci tranzakciók többsége, 2016-ban ez az arány viszont megfordult. Azóta a nem megyeszékhely városok és a községek a lakáseladások egyre növekvő hányadát adják, így 2019-ben már a kisebb településeken jött létre az összes használtlakás-értékesítés több mint 60%-a.

Abban, hogy a vidéki kistelepülések súlya megnőtt, sokat számíthatott a 2019 közepétől bevezetett falusi CSOK, miközben a Budapesten befektetési céllal vásárlók egy részének kényelmesebb és biztosabb befektetést jelenthetett a MÁP+, így ők eltűntek a fővárosi lakáspiacról.

2. fordulat: 2019-ben már kevesebb adásvételt bonyolítottak le

Nemcsak Budapest kisebb piaci részesedése miatt volt fordulópont a tavalyi év, mint ahogy arról tegnap beszámoltunk, körülbelül 11 százalékkal kevesebb lakóingatlan cserélt gazdát 2019-ben, éves összehasonlításban:

2020 első részében folytatódott ez az óvatos lefelé mutató trend, majd március végétől a járványhelyzet még erősebb lökést adott az adásvételek csökkenésének: januárban 10 ezer (8%-os visszaesés 2019-hez képest), februárban 13 ezer (3%-os elmaradás), márciusban 11 ezer (23%-kal kevesebb 2019 márciusánál) és áprilisban 6 ezer (58%-os zuhanás 2019-hez képest) lakóingatlant adtak el országosan a DH becsült tranzakciószámai alapján.

3. fordulat: 2020 első hónapjaiban jelentősen csökkent az új lakás- és házépítések elindulása

A harmadik lakáspiaci fordulat az építési kedvvel függ össze, a kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 2020 első negyedévében 7032 volt, ez 27%-kal kevesebb, mint 2019 azonos időszakában. Ez a magánépítések és a vállalati építkezések csökkenését is jelenti.

4. fordulat: negyedéves összevetésben már csökkentek az árak

Ahhoz, hogy éves szinten is csökkenést lássunk az országos lakásárakban, több negyedévben is mérséklődést kell, látnunk, vagy egy nagyobb zuhanást. Az utóbbi egyértelműen nem következett be, a negyedéves mérséklődés viszont bekövetkezett: 2019 utolsó hónapjaiban, az év harmadik negyedévéhez képest 1,5 százalékos csökkenés volt tapasztalható az országos lakásárakban a KSH adatai szerint.

Mi jellemezte 2019-ben a lakásárakat?

Mivel az árak mérséklődése csak 2019 végén jelent meg a statisztikákban, így területi bontásban 2019 egészét nézve még mindenhol magasabb átlagárakkal lehet találkozni, 2018-hoz képest. Ez egyben azt is jelenti, hogy az általában gyorsabban dráguló főváros és az óvatosabb vidéki kistelepülések között tovább nyílt az árolló.

Miközben a piac összetétele a kisebb települések felé tolódott, tovább nőttek a területi árkülönbségek, a főváros átlagos árszintje több mint 2,5-szer annyi mint a vidéki átlag.

2019-ben a használt lakások országos átlagára 17,4 millió forint volt, 1,4 millió forinttal több, mint 2018-ban. A használt lakások fajlagos ára 263 ezer forint volt, 23 ezer forinttal több, mint egy évvel azelőtt.

mint 2018-ban. A használt lakások 23 ezer forinttal több, mint egy évvel azelőtt. Budapesten egy átlagos használt lakás ára 5,2 millió forinttal volt magasabb, mint 2018-ban. Ugyanitt a négyzetméterár 617 ezer forintot ért el, több mint 100 ezerrel haladta meg a korábbi szintet.

egy átlagos mint 2018-ban. Ugyanitt a négyzetméterár több mint 100 ezerrel haladta meg a korábbi szintet. A megyeszékhelyeken ezalatt 3,2 millió forinttal nőtt az átlagár.

A kisebb településeken a III–IV. negyedévben már estek az árak, éves szinten azonban itt is növekedés mutatható ki: a nem megyeszékhely városokban 1,6 millió forinttal került többe egy lakás, mint egy évvel korábban. A községekben ez a többlet 0,7 millió forint volt.

Főként az év utolsó hónapjainak adatai még nem feltétlenül érkeztek be a statisztikai hivatalhoz, így utólag a konkrét számokban lehetnek eltérésekre számítani.

Más régió, más településtípus, más árak

Éves összevetésben az ország valamennyi régiójában emelkedtek az árak. Kiemelkedő, 21%-os volt a növekedés Közép-Dunántúlon, Budapesten és Pest régióban (18, illetve 16%), továbbá a rendkívül alacsony bázisról induló Észak-Magyarországon (17%). A kisebb települések súlyának növekedésével párhuzamosan nőtt a családi házak részesedése: az eladott használt lakások 54%-a családi házban volt. Az értékesítések kevesebb mint egyharmada társasházi, további 14%-a panelépületben valósult meg.

A leggyorsabban, átlagosan 20%-kal a panellakások ára emelkedett. Budapesten és a megyeszékhelyeken ennél is nagyobb mértékben nőtt az áruk 2018 óta (24, illetve 25%). A nem panel társasházi lakások 16, a családi házak átlagosan 4,1%-kal drágultak.

