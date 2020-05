Újra átadták az elismerést a legmenőbb hazai irodáknak

A 10 éves "Az Év Irodája" versenyen a zsűri 175 pályázat közül választotta ki a legjobbakat. 12 győztest hirdettek ki, beleértve azokat a különdíjasokat is, akik egyik meghirdetett kategóriába sem illeszkedtek teljesen, mégis elismerésre méltó pályázatot nyújtottak be. A szervezők kiemelten fontosnak tartják az édesanyák munkaerő-piaci újraintegrálását, ezért a verseny 10 éves történetében először díjazták a családbarát irodákat.

Az elmúlt évtized túlzás nélkül felért egy irodaforradalommal, hiszen gyökeresen átalakultak a hazai irodák, megváltozott a munkakultúra. A győztes pályázók a globális trendek tekintetében is megállják a helyüket, hiszen kiemelt figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra, a zöld minősítésekre és a munkavállalói jóllétre is, valamint előszeretettel alkalmaznak okos megoldásokat a munkavállalói élmény fokozása érdekében. A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzethez alkalmazkodva a díjátadó eseményt online közvetítették, a győzteseket pedig videóhívással kapcsolták élőben. "A járványhelyzet mindannyiunk számára új helyzetet teremtett, de úgy gondolom, a munkatársaknak egészen felemelő érzés lesz majd visszatérni a győztes irodákba. A jövőben a munkakörnyezet kialakításakor új szempontokat is figyelembe kell majd venni, erősödhet az a tendencia, hogy az irodák kialakításakor elsődleges lesz a tér munkatársakra és a munkahelyi kultúrára gyakorolt hatása, és a cégek sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek az egészségesebb irodákra és bútorokra. A home office elterjedése és a gyors létszámváltozások miatt rugalmasabb, agilis irodaterek fognak kialakulni” - emelte ki Fodor Dániel, a verseny főszervezője.

Ingatlanpiac - Összeroppan az építőipar és befagynak a fejlesztések? Második online ingatlanpiaci beszélgetésünk témája az építőipar és a fejlesztések. Hallgasd meg a legfontosabb szakértők véleményét!

A Design díjat a Positive Adamsky reklámügynökség nyerte el. A szervezők nagyon fontosnak tartják az édesanyák munkaerő-piaci újraintegrálását, ezért a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalommal közösen, először díjazták a családbarát irodákat. Újvári Enikő, a Mozgalom alelnöke kiemelte, hogy a győztes kiválasztásakor fontos szempont volt, hogy a fizikai térben és a vállalati kultúrában is megjelenjenek a szülőket támogató elemek, például a rekreációs szobák vagy a gyermek birodalmak. A Családbarát Iroda kategória győztese a Magyar Telekom és T-Systems székház lett. Az épületegyüttes a szintén először átadott, A Vállalati Székház díjat is elnyerte, ugyanis mind tömegében, mind méretében, mind belsőépítészeti és munkakultúra megoldásaiban az elmúlt tíz év irodapiaci forradalmának esszenciája. A Kisvállalati díjat elnyerő All You Can Move SportPass modern irodája remek összhangot képez a klasszicista stílusban épült YBL-Palotával.

Szerencsére a magyar irodapiac fejlődése töretlen, hiszen nem csak új irodákat ismerhettünk meg, hanem a már működő munkahelyek is innovatív megoldásokkal bővülnek. Ezt a verseny szervezői Az Evolúciós Díjjal is szerették volna kifejezni, amelyet a TETRA PAK nyert el. Másik érdekes trend, hogy a szakmai szolgáltatók is olyan munkahelyeket alkotnak, amelyek show roomként, virtuális laborként működnek, így a cégek testközelből ismerhetik meg az irodakialakítási lehetőségeket. Ezt a törekvést ismerték el a szervezők Az Év Irodája Szakmai díjjal, amelyet a FITOUT iroda nyert el. Míg Az Év Belsőépítész cége díjjal a Pyxis Nautica Építészirodát jutalmazták.

A 2019-es Az Év Irodája Díj nyertesei:

Az Év Irodája Kisválallati díj: ALL YOU CAN MOVE Iroda – Nyári Attila Design

Az Év Nagyvállalati Irodája: TransferWise – DVM Design

Az Év Design Irodája: Positive Adamsky HQ – Törőcsik Ferenc

Az Év Családbarát Irodája: Magyar Telekom és T-Systems székház – Tiba Építész Stúdió

Az Év Irodája Evolúciós Díj: ABW Office Space for TETRA PAK – LEVEL UP Office Design

Az Év Közösségi Irodája: HubHub Budapest – Mádi Láncos Studio Kft.

Az Év Belsőépítész Cége: Pyxis Nautica Építésziroda Kft

Az Év Vállalati Közösségi Tere Különdíj: Microsoft Bistro & Lounge

Az Év Családbarát Közösségi Tere: Myhive playground gyermekmegőrző

Az Év Irodája Szakmai díj: FITOUT Zrt.

Az Év Irodakivitelező cége: FITOUT Zrt.

Az Év Irodája Vállalati Székház díj: Magyar Telekom és T-Systems székház

A Portfolio Ingatlan csapata is nagy elismeréssel gratulál a nyerteseknek!