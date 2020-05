Felújítási rohamba kezdtek a magyarok a karantén alatt

Ha az elmúlt hetekben valaki meglátogatott, vagy csak a közelében járt valamelyik barkácsáruháznak, feltűnően nagy tömegbe és kígyózó sorokba futhatott bele. Gondolhatnánk, hogy mindenki kertészkedésbe kezdett, hogy mégis kint legyen a karantén alatt a friss levegőn, esetleg az erkélyen lévő konyhakertet, növényeket rendezte. Vélhetően ennek egy része igaz is, a zsúfolt parkolókért viszont a megnövekedett felújítási, barkácsolási, javítás és építési láz is felelt. A vállalkozók oldaláról egyértelműen érezték az építőanyag-gyártók, hogy a határlezárások miatt tartva attól, hogy nem lesz később alapanyag, spájzolásba kezdtek. Megkérdeztünk néhány hazai építőipari anyag-, és felszerelésgyártót, illetve forgalmazót, hogy ők mit tapasztaltak, melyek a magyarok kedvenc ház körüli munkái a karantén alatt.

Március közepén az építőipari vállalkozások első reakciója a koronavírus helyzetre egy pánikszerű vásárlás volt. Aggódtak, hogy esetleg azért nem tudnak majd dolgozni, mert nem jutnak építőanyaghoz. Veit Tamás, a Lasselsberger-Knauf ügyvezető igazgatója elmondta, hogy ennek következménye a március második felében tapasztalt trendtől eltérő, kimagasló forgalom volt. Április első felében az eladások a tavalyi év alatt voltak, valószínűleg a márciusi bevásárlásokat kompenzálták részben, míg a hónap második felében a forgalmak ismét az elmúlt év felett alakultak.

Az elmúlt hetek egyértelmű nyertesei a barkácsáruházak. Néhány terméknél a normál értékesítési trendhez képest növekedett a forgalom. Ezeket leginkább a felújításoknál lehet használni, úgy mint a hidegburkolási rendszerekhez tartozó termékek – ragasztók, fugázók, vízszigetelések - esztrichek, glettelő anyagok, festékek vagy betonjavítók.

- vélte az ügyvezető.

Veit Tamás, forrás: LB-Knauf

Ugyanezt tapasztalták az újHÁZ Centrumnál, Dr. Rázsóné Szórády Csilla a cég vezetője szintén beszámolt a márciusban tapasztalt "pánikvásárlásokról":

Sokan attól tartottak, hogy sok környező országhoz hasonlóan be fogják zárni az építőanyagokat forgalmazó üzleteket, így meg fog akadni az ellátási lánc, és megállnak az építkezések. Ezek nagy részben előrehozott, kivitelezők és szakemberek általi vásárlások voltak, amelynek hatása a következő időszakban feltételezésük szerint le fog csapódni árbevétel csökkenés formájában.

- mondta el a szakértő.

Dr. Rázsóné Szórády Csilla, forrás: újHÁZ Centrum

Úgy tűnik, hogy sokan a kertrendezést időzítették a karantén időszakára, a különböző segédanyagok, - mint például csemperagasztó, kőkiegyenlítő, gipsz - forgalomnövekedése mellett, az előző év első negyedévéhez képest a térburkolatok, szegélykövek forgalma 36 százalékkal emelkedett, de befutó termékek voltak a tetőfedő anyagok is, ebben 19 százalékos növekedést érzékeltek az újHÁZ Centrumnál. Ezzel párhuzamosan a a falazóelemekben viszont körülbelül 20 százalékos csökkenést tapasztaltak.

Rákérdeztünk arra is, hogy jellemzően mit keresnek a vásárlók az ország egyes részein, van-e területi különbség a most népszerűbb lakás, vagy ház körüli munkákban. Dr. Rázsóné Szórády Csilla elmondta, hogy a délkeleti régiókban a kerti kiegészítő termékeknél volt jelentős növekedés, ugyanez a csoport, azonban délnyugaton csökkent. Az északkeleti és északnyugati régiókban kültéri vízelvezetés termékcsoport mutatott növekedést az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Az elmúlt időszakban a nem lakossági projekteknél már lehet hallani leállásokról. A nagyobb, magasépítési munkálatoknál elengedhetetlen az állványozás, ami egyben jó mutatója is annak, hogy mennyire haladnak a fejlesztések. Ha ezek befagynak, sorra adják vissza a kölcsönzött állványokat, míg építési boom alatt alig lehet ezekhez hozzájutni. Ezzel kapcsolatban Serdült Sándort, a Layher Kft. ügyvezetőjét kérdeztük, aki elmondta, hogy nem tapasztaltak érdemi forgalomnövekedést, viszont csökkenést sem, ami nagyon jó hír a jelen helyzetben, vagyis a meglévő kapacitások jól ki vannak használva.

Hallottunk néhány projektről, amelyek indulása csúszik, de nem ez a jellemző. A már futó projekteknél nincs információnk nagyobb csúszásról.

- mondta el Serdült Sándor.

Serdült Sándor, forrás: Layher Kft.

Hozzátette azt is, hogy egyelőre még csak a KKV szektorban tapasztaltak keresletcsökkenést, sokan kivárásra játszanak, addig húzzák a beszerzést amíg lehet. Az állványozási szektorban az árakat egyelőre nem érintette ez a helyzet, feltehetően inkább az euró árfolyam fogja befolyásolni, ha marad a jelenlegi 350 körüli kurzus.

Nagy kereslet, akadozó szállítás, euró elszállása - Mennyivel nőttek az árak?

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a külföldi szállítmányok akadozása és a közben megugró kereslet miként befolyásolta az árakat. Veit Tamás elmondta, hogy az építőiparban az egyik legmeghatározóbb költségtényező a szállítás.

A vészhelyzet kezdeti szakaszában mind belföldön, de leginkább export-import viszonylatban 30-40%-os áremelkedést is tapasztaltunk.

- majd hozzátette, hogy április közepe óta már túljutott a piac a turbulens időszakon, és az árak visszarendeződtek egy elfogadható szintre. Az építőanyag termékek árainak jelenlegi emelkedését leginkább a forint/euró árfolyam változása kényszeríti ki, ami hosszabb távon is drágulást eredményez.

Dr. Rázsóné Szórády Csilla tapasztalatai alapján korábban az acéltermékek körében volt minimális fennakadás, az olasz gyárak nem tudtak szállítani, ami átmenetileg okozott némi zavart a hazai piacon, ennek elsősorban árfelhajtó hatása volt: körülbelül 2-3 százalék euróban. A ragasztástechnika átmeneti hiányát is tapasztalták, itt is az olasz piacról érkező áruk esetében volt ez a leginkább érezhető, de az olasz helyzet, és a logisztika normalizálódásával, ezek a kihívások is megoldódtak.

NAGYOBB MÉRTÉKŰ ÁREMELÉS CSAK TARTÓSAN MAGAS EURÓ ÁRFOLYAM ESETÉN VÁRHATÓ.JELENLEG MEGJÓSOLHATATLANNAK TŰNIK, HOGY HOSSZÚ TÁVON AZ ÉPÍTŐANYAGOK TERÉN MILYEN MÉRTÉKŰ ÁRNÖVEKEDÉST GENERÁL A JÁRVÁNY OKOZTA HELYZET, DE ÁLTALÁNOSSÁGBAN AZ ELŐZŐ ÉVHEZ KÉPEST TERMÉKKÖRÖNKÉNT ELTÉRŐEN 3-12 SZÁZALÉKOS ÉPÍTŐANYAG ÁRNÖVEKEDÉST PROGNOSZTIZÁLUNK.



Mi lesz a lakossági munkákkal? Van már elég szakember, vagy még mindig heteket kell várni?

A járványhelyzetet megelőzően folyamatos problémát jelentett a szakemberhiány a lakossági szektorban is, hosszú vállalási idők és borsos árak mellett igyekezett mindenki megfelelő embert találni a felújítási, építési, vagy szerelési munkákhoz. Dr. Rázsóné Szórády Csilla úgy látja, hogy általánosságban az ország egészét nézve a vállalási idők nem rövidültek, az árak esetében enyhe áremelkedés tapasztalható, ugyanakkor lehetnek olyan országrészek, jellemzően a nyugati határok közelében, ahol egyedi helyzet alakult ki: "Például az osztrák határához közeli településeken, ahol most a szakemberek az ausztriai munkák kiesése miatt, tudnak itthoni munkát vállalni, adott esetben kedvezőbb áron. A déli régióban található telephelyeinkre befutott információk összesítése után az látszik, hogy a szakipari munkákat rövidebb határidővel vállalják el. Azok a kivitelezők, akik az utóbbi időben csak nagyobb munkát vállaltak, azok most könnyebben elérhetők a kisebb kivitelezéseknél is. Árban inkább itt emelkedés tapasztalható."

Veit Tamás szerint szakemberekből összességében továbbra is hiány van, egyrészt a járványhelyzet hatására több ezer külföldi építőipari munkás távozott az országból, amit a Nyugat-Európában dolgozó, ideiglenesen hazaérkezett magyar szakemberek nem pótolnak. Másrészt a vészhelyzeti intézkedések lassítják a munkavégzést. Harmadrészt a 2021-től hatályos épületenergetikai előírások abba az irányba hatnak, hogy minél több épületet fejezzenek be még 2020 végére. A kivitelezési árak csökkenése irányába a megkezdett építkezések volumene mutat: "Mindezen tényezők eredője alapján mi 2020-ra nem gondoljuk, hogy a kivitelezői árak (számottevően) csökkenni fognak." - mondta el Veit Tamás ügyvezető.

A következő időszakot az újHÁZ Centrumnál úgy látják, hogy bár az első negyedévben cégen belül 8 százalékos növekedést tapasztaltak, a járvány tényleges építőiparra gyakorolt hatásait a következő 1-2 hónap fogja megmutatni. Míg az LB-Knaufnál azzal számolnak, hogy a következő hónapokban nem lesz érdemi trendváltozás az építőanyag értékesítésben, és a járványhelyzet hatása az elmaradó, illetve csúszó beruházások és a csökkenő hitelezésből adódó új lakásértékesítések csökkenéséből fog eredni, ami az év vége felé csapódhat le a piacon.