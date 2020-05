Milyen változásokat hozott a koronavírus a hazai ingatlanpiacon? - Összegyűjtöttük a legfontosabbakat

Átfogó elemzést készített a Cushman & Wakefield arról, hogy az ingatlanpiac különböző területeire milyen hatással van a koronavírus. A kiskereskedelmi ingatlanokra, az irodapiacra és a logisztikai ingatlanokra is kitér a felmérés, melynek legfőbb megállapításait az alábbiakban foglaltuk össze.

Kiskereskedelmi szektor

Április 16-án egy új, progresszív adót jelentettek be egyes kiskereskedelmi szereplőkre. Ez elsősorban a nagy FMCG üzleteket érinti (Fast-Moving Consumer Goods, vagyis a gyorsan forgó fogyasztási cikkek, melyeknek rövid az eltarthatósági ideje. Vagy azért mert magas irántuk a fogyasztói igény, például üdítőitalok és édességek, vagy azért, mert romlandó áruk, például hús- és tejtermékek vagy pékáruk.)

Bár május 4-e óta fokozatosan enyhülnek a kijárási korlátozások, de az üzletekre vonatkozó korlátozások még érvényben vannak Budapesten és Pest megyében, mint például az idősek védelmét szolgáló vásárlási időkorlátok és a boltokban maximálisan tartózkodható személyek száma. Az éttermekre és más vendéglátóhelyekre vonatkozó korlátozások ráadásul hosszabb ideig maradhatnak érvényben.

Május 13-án rendezzük meg a második online ingatlanpiaci konferenciánkat, ahol Scheer Sándor, Tatár Tibor, Morvai Zsolt és Reicher Péter beszélget majd az építőipar helyzetéről. Részletekért kattints!

Az üzlethelyiséget bérbeadók sok esetben hajlandók valamekkora kompromisszumra a bérleti díjakban. Ezt bizonyítja, hogy a márciusban beérkezett bérleti díjak csak a 90 százalékát érték el az egy évvel korábbinak, míg áprilisban ugyanez az arány 60-70 százalékra csökkent. Az április és a május azonban így is nehéz a kiskereskedők számára, sokan közülük a túlélésért küzdenek és már most látszik, hogy lesznek, akik végleg lehúzzák a rolót.

A jelenlegi szabályozások az elektronikus kereskedelmet erősítik. Az online megrendelések volumene 41 százalékkal nőtt márciusban.

A mostani helyzetet várhatóan a bérbeadók és a bérlők is kihasználják, hogy újragondolják jelenlegi stratégiáikat, ami a következő években a piac strukturális átalakulását vonhatja magával.

Irodapiac

Március 11-én kihirdették az országos veszélyhelyzetet, aminek hatására az azt követő hetekben az irodák jelentős részében otthoni munkavégzést tettek lehetővé. A május 4-i enyhítéseket egyelőre nem követte az irodákba való visszatérés, a vállalatok átfogó terveket készítenek, hogy a lehető legbiztonságosabb legyen az irodai munkavégzés újraindítása. A beérkező irodabérleti díjak összege még most is 85 százalék feletti, ami egészségesnek mondható.

A második negyedév tranzakcióit várhatóan csak kisebb mértékben érinti a járvány, ugyanis ezek nagy része szerződéshosszabbítás. A budapesti piac továbbra is vonzó a nagy SSC vállalatok számára, ráadásul a járvány hatására a munkaerőhiány is enyhülhet.

Ami a csőben lévő fejlesztéseket illeti, 2020-ban újabb 185 ezer négyzetméternyi irodával bővülhet a budapesti állomány, ugyanis az építkezések a járvány ellenére folytatódnak, tömeges csúszásokról nem számoltak be. A távmunka iránti igény azonban a jövőbeli fejlesztések során is érződni fog.

Az ingatlanmenedzsmentben most leginkább az irodákba visszatérő munkavállalók biztonságának kialakítása van napirenden.A jövőben arra számíthatunk, hogy a rugalmas és a távmunka elterjedtebb lesz, ami az irodákban a "hot-desking" megoldások elterjedését erősítheti.

Ipari ingatlanok

Bár a határzárak miatt továbbra is korlátozottan működnek egyes beszállítói láncok, az autógyártás Magyarországon is kezd újraindulni. A logisztikai szektorban a bérleti díjak a tavalyi 90 százaléka felett vannak, és bár az ipari termelésben idén biztosan csökkenés következik be, összességében a logisztikai piac vészelheti át legkönnyebben a járványt, sőt hosszabb távon a megnövekedett e-kereskedelem fennmaradása a szektor aranykorát hozhatja el.

A szerződéshosszabbítások folytatódnak és a BTS fejlesztések sem álltak le. Az építőiparban most felszabadult valamennyi kapacitás, ami a csőben lévő fejlesztések kivitelezésének kedvez.

A végfelhasználói és fejlesztői kereslet a meglévő állomány iránt ugyan valamelyest visszaesett, de az várhatóan gyorsan visszatér majd.

Az ipari szektorban a járvány leginkább a gépjárműgyártást sújtja és a helyreállás után is kérdéses, hogy a visszaesett autóeladások szintje mikor állhat majd helyre. A BMW például bejelentette, hogy egy évet csúszik a debreceni autógyár megnyitása, de ennek ellenére is elmondható, hogy az ingatlanpiacon belül a logisztika lehet a jelenlegi válság egyértelmű nyertese.

Íme egy rövid összefoglaló videó, az április 29-i, első ingatlanpiacról szóló online panelbeszélgetésünkről.

Címlapkép forrása: Getty Images