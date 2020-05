Sorra jelentik be az új akvizíciókat - Megszólalt a BIF az ingatlanvásárlásokról

Sorra jelenti be új ingatlanvásárlásait a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. (BIF), év elején egy XII. kerületi irodaházról , míg májusban a X. kerületben többféle funkciójú ingatlan akvizíciójáról számoltunk be. A jövőbeli tervekről, a járványhelyzetben hozott döntésekről, valamint a fejlesztés és felújítás alatt álló ingatlanokról Hrabovszki Róbertet a BIF Nyrt. gazdasági vezérigazgató-helyettesét kérdeztük.

Milyen hatással van és a lesz a jövőben a koronavírus-járvány és az annak következtében kialakult gazdasági válság a BIF-re és azok terveire?

A koronavírus-járvány kapcsán kialakult helyzet kezelése és annak rövid, illetve hosszú távú hatásának vizsgálata a teljes portfólióra egyértelműen kihívás Társaságunk számára is, egyelőre ezen hatásokat a Társaság 2020. évi terveire, célkitűzéseire nehéz megbecsülni, számszerűsíteni. A koronavírus-helyzet okozta kockázati kitettségek minimalizálása és a kollégák védelme érdekében szorosan figyelemmel kísérjük az aktuális helyzetet – kiemelten a kormányzati és a hivatalos szervek intézkedéseit – és annak megfelelően folyamatosan vezetünk be újabb intézkedéseket, illetve biztosítunk tájékoztatást kollégáink és partnereink számára. Egy ilyen bérlőinket segítő „előzetes” intézkedésnek tekinthető, hogy Társaságunk stratégiai döntése szerint évekkel ezelőtt áttért a bérlőink többségénél – a piaci gyakorlatban unikálisnak mondható módon – a forint alapú bérleti szerződések alkalmazására, lényegében ezzel a partnereinket megszabadítottuk a bérleti díjfizetésükhöz kapcsolódó árfolyamkockázattól. Azt gondoljuk, hogy ennek az intézkedésnek a pozitív hatása a jelenlegi helyzetben erősödik jelentősebb segítséget nyújtva a bérlőink számára.

Mindezek mellett szeretném kiemelni, hogy a már jóváhagyott fejlesztéseink folyamatban vannak, nem álltak le, üzemeltetési feladataink folyamatos ellátása biztosított, üzleti aktivitásunk töretlen. Idén januárban sikeresen lezártuk a Budapest XII. kerület Városmajor utca 35. szám alatti ingatlan akvizícióját és jelenleg folyamatban van egy újabb akvizíciós tranzakció zárása.

Hogyan alakulnak a folyamatban lévő fejlesztések, a Bajcsy Irodaház vagy épp az Attila 99? Az Andrássy úti butikhotel koncepcióját átgondolják most? Illetve tervben van a már említett, Posta épületeként ismert, Városmajor utca 35. szám alatti iroda felújítása, parkolóval bővítése?

A Társaság már jóváhagyott fejlesztései – ahogyan az előzőekben is jeleztem – folyamatban, illetve bizonyos fejlesztési projektek előkészítési fázisban vannak.

A 2019. év elején sikeres akvizíció eredményeként megszerzett Attila úti ingatlanban (Budapest I. kerület Attila út 99. és a 1012 Budapest, Logodi utca 42. számok alatt található ingatlan) a kialakításra kerülő 16 exkluzív lakás kivitelezése és a bérbeadására irányuló értékesítési tevékenység folyamatban van.

A Városmajor12 Irodaház (Budapest XII. kerület Városmajor utca 12-14. szám alatti ingatlan) esetében az építési és bontási engedélyek megszerzése, az Irodaház A és B épületének felújítási, valamint a C épület kivitelezési munkáinak megkezdése és a kapcsolódó értékesítési és marketing tevékenység megindítása folyamatban van.

A Városmajor35 Irodaház részleges felújításán, az üresen álló területeinek bérbeadásán, további irodafejlesztési koncepció kidolgozásán dolgozunk. A mintegy 15.000 négyzetméteres, kiváló lokációval rendelkező irodaház különlegessége, hogy a 12. kerület egyik legfrekventáltabb utcájában egy 7 szintes, 248 férőhelyes parkolóház kialakítására van jogerős építési engedélye. A parkolóház megépítését tervezzük, figyelemmel az ingatlan kiváló elhelyezkedésére.

A Bajcsy-Zsilinszky úti Irodaház (Budapest VI. kerület Bajcsy-Zsilinszky út 57. szám alatti irodaház) fejlesztési koncepciójának kidolgozásán, az építési és bontási engedély megszerzésén dolgozunk. A jelenleg hatályban lévő kerületi építési szabályzat szerint mintegy bruttó 21.500 m2 irodaház és kereskedelmi egység, valamint 2 szint mélygarázs (mintegy 9.500 m2-es 250 parkolóhely) megépítésére nyílik lehetőség az ingatlan fejlesztése során.

Az Andrássy úti ingatlanba (Budapest VI. kerület Andrássy út 82. szám alatti ingatlan) megálmodott szállodakoncepció véglegesítésén, az építési engedély megszerzésén, az üzemeltető kiválasztásán és a vonatkozó bérleti szerződés egyeztetésén dolgozunk.

Lezárult egy újabb nem kis akvizíció. Mit lehet tudni a háttérről? Hogyan alakult a finanszírozás, mik a tervek az ingatlannal?

2020. május 5-én rendkívüli tájékoztatást tettünk közzé arról, hogy a Magyar Posta Zrt-vel, mint eladóval ingatlan adásvételi szerződést kötöttünk a Budapest, belterület, X. ker. 38315/42 hrsz. alatti, természetben az 1101 Budapest, Üllői út 114-116. szám alatt elhelyezkedő ingatlan 511/1000 tulajdoni hányadának megvásárlására. A Tranzakció zárása folyamatban van. A jelzett akvizíció kiváló példája a Társaság meghirdetett alábbi stratégiai céljának megvalósítására is: „a Társaság meglévő jövedelemtermelő ingatlan-portfóliójába illeszkedő iroda és egyéb épületek felkutatása és akvizíciók lebonyolítása”. Az Üllői úti ingatlant közösen tulajdonolta a BIF és a Magyar Posta Zrt. az akvizíciót megelőzően is; a Társaság meglévő épületeihez jól illeszkednek majd – tervezett funkciójukat tekintve is – a megszerzendő új épületek.

Mindezek mellett fontos kiemelni az ingatlan kiváló elhelyezkedését is, az ingatlan vonzáskörzetében tervezett további jelentős ingatlanfejlesztések, kapcsolódó infrastruktúra beruházások várakozásaink szerint még vonzóbbá teszik ezt a lokációt. A Magyar Posta Zrt-től megvásárlásra kerülő ingatlanegyüttes egy irodaházból, egy szálloda funkciójú épületből, egy raktárként hasznosítható üzemi épületből, továbbá a kapcsolódó parkolókból áll. A közel 13 000 négyzetméteres hasznosítható területű ingatlanegyüttes hasznosítási koncepciójának kidolgozása folyamatban van.

Az új épületek meghatározó tagja a 13 emeletes korábbi „Postás Hotel”, amelynek a hasznosítását a szükséges felújítás után a szállás funkciót megtartva apartmanházként/hostelként/magas színvonalú kollégiumként képzeljük el, véleményünk szerint az ingatlanegyüttesben egy igazi modern „campus” kialakítására is nyílhat lehetőség.

Minek köszönhető az, hogy a BIF-et szinte teljesen elkerülte a magyar tőzsdén tapasztalható hullámvasút? Annyi lenne a titok, hogy osztalékfizető SZIT papír, vagy a befektetői kör konzervatív?

Elsőként szeretném hangsúlyozni, hogy a tőzsdén való jelenlét számunkra stratégiai cél, fokozatos eredményeket értünk el ezen a téren is az elmúlt két évben. 2018. október 1-jétől a BIF a BÉT Prémium részvénykibocsátója lett, a Társaság részvényei bekerültek a BUMIX és a BUX indexekbe is. 2019. nyarán sikeres részvényfelosztást bonyolítottunk le a részvényforgalom és likviditás növekedését megcélozva, illetve, hogy vonzóbbá, elérhetőbbé tegyük a BIF-részvényeket a kisbefektetők számára is. 2019-ben jelentősebben nőtt a részvények likviditása az előző évhez képest.

Szabályozott Ingatlanbefektetési Társaságként a kiszámítható osztalékfizetés biztosítása kiemelt prioritás számunkra, a Társaság tíz év után előszőr fizetett osztalékot 2018-ban (részvényenként 94 forintot), majd ezt követően 2019-ben 100 forintos névértékű részvényekre 100 forintos osztalékot fizetett; illetve a Társaság Igazgatótanácsa – a vonatkozó kormányrendelet alapján – közgyűlési hatáskörben 2020. április 29-én a 10 forintos névértékű részvényekre vetítve 10 forintos osztalékfizetésről döntött.

A BIF részvények árfolyamának elmúlt időszaki alakulásában véleményem szerint a fentiek mind szerepet játszhattak.