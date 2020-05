Ennyit fog érni a budapesti lakásod 1 év múlva - Pontos számokat mondtak a szakértők

Ez az elemzés a Portfolio Signature tartalmai közé tartozik. Május 11-től Signature tartalmainkat csak egyedi hozzáféréssel rendelkező olvasóink számára biztosítjuk. Tudj meg többet

A március végi felmérésünk után most ismét megkérdeztük a lakáspiac szakértőit. Ezúttal célzottan arra voltunk kíváncsiak, hogy véleményük szerint mennyivel csökkenhetnek a lakásárak a különböző jogállású településeken a következő mélypontig és várhatóan mikor fog ez bekövetkezni, vagyis mikortól fognak ismét emelkedő pályára állni a lakásárak.

Felmerülhet a kérdés, hogy miért foglalkozunk ilyen sokat mostanában a lakásárak változásával. Egyrészt, a mostani piacon a járvány miatt felgyorsultak a változások, másrészt már a tavalyi év második felében is látszódott, hogy véget érhet a 2014 eleje óta tartó rendkívüli áremelkedés, amit mostanra az utolsó negyedéves árindexek is bizonyítanak. Ehhez adódott most hozzá a koronavírus miatti bizonytalanság, így szinte mindenki egyetért abban, hogy az árak mérséklődése az előttünk álló időszakban is folytatódhat, a kérdés csak az, hogy az egyes településeken és különböző kerületekben mekkora lesz mindez.

A megkérdezett szakértők között volt:



Balogh László - Ingatlan.com,

Incze Zsombor - Takarék Csoport,

Kricsfalussy Tamás - Metrodom,

Sápi Zoltán - Eltinga, Budapesti Lakáspiaci Riport,

Valkó Dávid - OTP Ingatlanpont

és a Portfolio Ingatlancsapa