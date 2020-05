Látványos épületet húzhatnak fel a Papp László Aréna mellé

Tavaly márciusban írtunk legutóbb arról, hogy a Puskás Ferenc Stadion metrómegálló fölötti területre az elképzelések szerint akár egy irodaház is épülhetne. Mostanra viszont az is kiderült, hogy az akkori elképzelések valóban megvalósulhatnak, ugyanis a legfrissebb bejelentések szerint a 3h építésziroda megnyerte a Papp László Aréna melletti területre kiírt meghívásos irodapályázatot. A metróállomás fölé, nem szokványos statikai szerkezettel látványos épületet terveztek, aminek most a látványterveit is megnézhetjük.