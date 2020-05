Ilyen lesz az ország első, érintésmentes irodaháza (képek)

A Szigony utca, Tömő utca, Apáthy István utca valamint Balassa utca találkozásainál áll majd a várhatóan 2022 őszére elkészülő Corvin Innovation Campus irodaház. A kilencszintes épületegyüttes első üteme 15 800 négyzetméter, a második 13 800 négyzetméter irodaterületet biztosít.

Az irodaház fejlesztése már a jelenlegi egészségügyi helyzet következtében átalakuló bérlői elvárások figyelembevételével történik. A cégcsoport korábbi irodaprojektjéhez hasonlóan az új épületet is a WELL Platinum minősítésnek megfelelően fejlesztik, ami a dolgozók egészségi állapotára és közérzetére pozitív hatást gyakorló szempontokat ismeri el.

A WELL szigorú egészségvédelmi előírásaira és tapasztalataira alapozva indította el a Futureal a „Stay Safe” kezdeményezését. A program keretében az ingatlanfejlesztő új biztonsági előírásokat vezet be és további technológiai megoldásokat tesz elérhetővé az épület kialakítsa során. Az épület gépészeti rendszere, az egyedi szűrői és UV-s csírátlanítói Budapest egyik legtisztább levegőjét biztosítják majd. A Stay Safe egyik szembetűnő eredményeként a Corvin Innovation Campus közös területei szinte teljesen érintésmentessé válnak. A látogatókat kártyaérzékelős automata ajtók és lámpakapcsolók, valamint a biztonságos távolságot jelző jelzések fogadják. A liftek telefonos applikációval is hívhatók lesznek, a mosdókat pedig ugyancsak érintésmentes öblítéssel, kézmosóval és szappanadagolóval szerelik fel.

Címlapkép forrása: Futureal