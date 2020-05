A bezártság után most vidékre menekülnél? - Ekkora vidéki villát vehetsz egy fővárosi lakás árából

Sokakban felmerülhet az elmúlt hónapok után, hogy a fővárosi életet feladva inkább vidékre költözne egy családi házba. Ők most igencsak szerencsés helyzetben vannak. Az elmúlt évek lakáspiaci áremelkedése ugyanis eltérő mértékben érintette az ország egyes részeit, és hiába nőttek mindenhol az árak, a községek átlagai egyre jobban elmaradtak a fővárosi átlagtól. Az árolló könnyebb helyzetbe sodorta azokat az ingatlantulajdonosokat, akik a fővárosból máshová költöznének, és nehezebbe azokat, akik bárhonnan Budapest felé venné az irányt. Megmutatjuk, hogy a legfrissebb négyzetméterárak alapján milyen "cserére" van lehetősége a lakástulajdonosoknak, vagyis, hogy egy budapesti lakás eladásával mekkora házat lehet venni az ország egyes részein.

Mindig akadnak olyan családok, akik a fővárosi nyüzsgést feladva egy agglomerációs, vagy akár távolabb eső városba, faluba költözés mellett döntenek. Most különösen érdekes lehet ez sokak számára, hiszen két hónapra mindenki többnyire az otthonában ragadt. Egy kisebb lakásba való bezártság felértékelheti a vidéki, több száz négyzetméteres, kertes családi házakat. Arról nem is beszélve, hogy a hosszú home office sikeressége a cégek egy részénél még rugalmasabbá tette az irodán kívüli munkavégzést, így aki csak a munkahelye miatt lakott a fővárosban, most még kevésbé van ösztönözve arra, hogy Budapesten maradjon, ha úgyis nagy részt otthonról dolgozik.

Mekkora házat vehetsz az 50 négyzetméteres budapesti lakásod árából?

A KSH adatai alapján 2019 utolsó negyedévében 650 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár Budapesten. Egy 50 négyzetméteres budapesti lakás eladásával így 32,4 millió forinthoz lehet hozzájutni,

ami még a megyeszékhelyeken is dupla akkora, vagyis több mint 100 négyzetméteres lakóingatlan vásárlására elég.

Nem mindegy azonban, hogy melyik régióról van szó, az előbb említett átlagoktól ugyanis nagy eltérések vannak az ország különböző részein. Jöjjenek a részletes területi számok!