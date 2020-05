A megyeszékhelyeken is nagyot nyerhetett az, aki jól választott lakást

Nemcsak Budapesten drágultak jelentősen az ingatlanok 2003 óta, de az összes vidéki megyeszékhely árai is felfelé kúsztak az elmúlt 16 évben – bár ahogy a fővárosi kerületek esetében, a vidéki nagyvárosoknál is jelentős eltérések vannak az emelkedés mértékében. A hosszú évekig első helyezett Győrt sikerült Debrecennek leelőznie, túllépve a 400 ezer forintos átlagos négyzetméterárat.Az OTP Ingatlanpont felmérése alapján megnéztük, hogyan változott a megyeszékhelyek lakásárak szerinti sorrendje, míg a Duna House adatai alapján az egymáshoz viszonyított árszinteket vizsgáltuk meg.

2003 és 2019 között a megyeszékhelyek ingatlanpiacán – a budapestihez hasonlóan – jelentős drágulás volt tapasztalható. Az árolló a fővárosi és a vidéki lakások között továbbra is szélesen nyitva: Debrecennek csupán a budapesti legolcsóbb, XXIII. kerület átlagárát sikerült megelőznie, és a Tatabányán látható 175 százalékos árváltozás mértéke is jóval enyhébb, mint az V. kerület elképesztő mértékű, 248 százalékos drágulása.

Fókuszban: Jogi kérdések, üzemeltetés, irodapiac, retail. Vegyél részt te is a május 27-i, harmadik online konferenciánkon! Részletekért kattints ide!

Az élboly: Debrecen maga mögé utasította Győrt is

A megyeszékhelyek árversenyében 2019 fordulópontot jelentett: Debrecen lett a legdrágább a listán, letaszítva a trónról az előtte évekig első helyezett Győrt, amely egy év alatt négy helyezést esett.

„Győr sok éven át, egészen 2018-ig a legdrágább megyeszékhely volt. A városban ugyanakkor lezárult egy nagy fejlődési ciklus az autóipari nagyberuházásokkal és a panelprogrammal. Emellett befejeződött a városba irányuló belföldi népességvándorlás időszaka is, hiszen a főváros után itt növekedett a legnagyobb mértékben a lakosok száma az elmúlt másfél évtizedben. Jelenleg olyan megyeszékhelyek kúsznak fel az árrangsorban, amelyekre ígéretes ipari fejlesztések várnak, így nem meglepő, hogy Debrecen az első helyezett, valamint Kecskemét és Tatabánya is több helyezést javított 2003-hoz képest” – mondta el Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

Győrhöz hasonlóan Székesfehérvár sem tudta megtartani 2003-as második helyezését. Fejér megye központjában a panelprogram korai indulásával, valamint a nagy ipari telepítésekkel járó lendület 2019-re némileg alábbhagyott, és a beruházók más, ígéretesebbnek tűnő nagyvárosok felé fordultak.

Nagyvárosaink közül Tatabányán emelkedtek leggyorsabb ütemben, 16 év alatt összesen 175 százalékkal az ingatlanárak, így sikerült 2003 óta 5 helyezést javítania akkori utolsó előtti pozícióján. A meredek drágulás itt viszonylag későn, csak néhány éve indult el, ám feltehetően még nem állt meg, mivel a befektetők jelenleg is nagy nemzetközi projekteken dolgoznak a Komárom-Esztergom megyei székhelyen és a város vonzáskörzetében.

Debrecen előretörésében szerepet játszott a jó minőségű felsőoktatás is: az albérlő egyetemisták és a külföldi lakásvásárlók is hevítették a helyi ingatlanpiacot a nagyberuházások mellett. Az egyetemvárosok közül még Szegeden kiemelkedő a drágulás: az elmúlt 16 évben a legtöbb (7) helyezést az árrangsorban ez a megyeszékhely javította, és elérte a 334 ezer forintos átlagos négyzetméterárat.

Mi várható a jövőben?



A gazdasági és demográfiai folyamatokat, valamint a tervezett infrastrukturális beruházásokat figyelve lehet következtetni arra, hogy mely országrészek értékelődhetnek fel a jövőben. A legnagyobb változásokat viszont mindig a váratlan nagy bejelentések okozzák, mint például egy autógyár építésének bejelentése. Az elmúlt 20 évben azt láttuk, hogy a Bécs-Budapest tengely mellett néhány ipari beruházásnak köszönhetően több alföldi megyeszékhely is nagyobb fejlődési fokozatra kapcsolt, aminek következtében a jövedelmekben, GDP-ben, lakásárakban tapasztalható nyugat-keleti lejtő egyre inkább eltűnik. Látványos még emellett a Dél-Dunántúl és a Dél-Alföld közötti fordulat. Míg két-három évtizeddel ezelőtt inkább a dél-dunántúli megyeszékhelyek voltak kedvezőbb helyzetben, addig mára egyértelműen a Dél-Alföld került fölénybe. A következő években feltehetően erősödni fognak a gazdasági kapcsolatok Belgráddal, amiből szintén Bács-Kiskun és Csongrád megye profitálhat. Ezzel szemben Zala, Somogy és Baranya megyék közlekedési szempontból kedvezőtlen helyen vannak, és a szomszédos országokban sincs olyan méretű város, ami a gazdasági kapcsolatokkal pozitívan hatna a térségre.

Hol, mire elég 20 millió forint?

A Duna House által értékesített lakások árai alapján 2019-hez hasonlóan továbbra is Miskolcon lehet a legnagyobb használt lakást megvásárolni a rendelkezésre álló összegből, amelynek mérete a 88 négyzetmétert is elérheti. Ehhez képest Budapesten átlagosan csak 29 négyzetméteres garzont kaphatunk ezért az összegért. Miskolc után még Békéscsabán és Szolnokon érhető el 70 négyzetméternél nagyobb otthon, míg a nagy átlag még élhető nagyságú 50-70 négyzetméteres lakások közül már 8 városban is választhatunk. Legdrágább vidéki településnek Debrecen bizonyult, kicsivel megelőzve Székesfehérvárt, Győrt és Veszprémet.

Az összehasonlítás során érdemes figyelembe venni, hogy a kisebb alapterületű lakások fajlagos ára általában magasabb, így bár Budapesten az átlagos négyzetméterárral számolva 20 millió forintból valóban 29 négyzetméternyi lakás jönne ki, de az ekkora méretű lakások magasabb négyzetméterára miatt többségében drágábbak 20 millió forintnál. Ugyanez igaz a másik végletre is, az olcsóbb vidéki városok nagyméretű lakásai fajlagosan olcsóbbak lehetnek az ottani átlagnál.

Címlapkép forrása: Getty Images