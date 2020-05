Megmutatjuk miért kell a megfizethető lakhatás - Ennyien költik a fizetésük közel felét lakbérre

Az Eurostat legfrissebb elemzése alapján Magyarországon csökkent azoknak a háztartásoknak az aránya, akik 40 százaléknál többet költenek a lakhatásra.

2018-ban a magyar háztartások 9,6 százaléka költötte jövedelmének több mint 40%-kát lakbérre, vagy a lakáshitel visszafizetésére, míg 2019-ben már csupán 4,2 százalékuk.

Alapvetően a növekvő lakásárak és így a bérleti díjak miatt sokak számára növekedhettek a havi lakhatási költségek, a statisztikák mégis az ellenkezőjét állítják, legalábbis azon háztartások esetében, ahol a jövedelem közel fele lakhatásra megy el.

A csökkenést több tényező is befolyásolhatta, a könnyű hitelhez jutás vélhetően sok bérlőt a saját tulajdonlásra ösztönzött, a banki hitelfeltételek pedig maximálták, hogy a havi jövedelem mekkora részét lehet hiteltörlesztésre fordítani. (400 ezer forintos nettó jövedelem alatt 5 évnél rövidebb hitel esetében a jövedelem maximum 25%-a, 5 és 10 év közötti lejáratú hitelnél maximum 35%, 10 éves lejárat felett maximum a jövedelem 50%-a). Így többségében, aki 2018-ban még bérlő volt, 2019-ben pedig tulajdonos (pontosabban a banknak tartozott) vélhetően kevesebbet fizet havonta a törlesztőre, abban az esetben, ha korábban nem a családjánal, vagy másokkal együtt lakott.

De mi a helyzet a jelenlegi bérlőkkel? Kevesebbet, vagy többet fizettek?

A magas bérleti díjak miatt elsőre azt gondolhatjuk, hogy 2019-re a népesség arányában többen lettek, akik 40 százaléknál többet költenek a bérleti díjra a fizetésükből. A 2019-es statisztikák azonban itt is arról árulkodnak, hogy jobb helyzetbe kerültek a bérlők: 47 százalékról 22 százalékra csökken azon bérlők aránya, akik piaci áron bérelnek lakást és a jövedelmük legalább 40 százalékát költik lakhatásra.

A magyarázat többek között a fizetések emelkedésében és az összeköltöző bérlőkben keresendő. A béremelkedés egyrészt csökkenthette azok arányát, akik majdnem a fizetésük felét a bérleti díjra költik. Másrészt sokan döntöttek úgy, hogy barátokkal, ismerősökkel költöznek össze, vagy esetleg a családi házba költöznek vissza, hogy ezzel csökkentsék az emelkedő havi lakhatási kiadásukat.

A statisztikák tehát azt jelzik, hogy a saját lakásvásárálással, a kedvező hitelkörnyezettel, a kényelmi szempontok feladásával (saját bérlemény helyett, másokkal lakni, vagy a szülőkhöz költözni) és a bérnövekedésekkel általánosságban 2019-re kevesebb olyan háztartás lett, ahol a fizetések fele a lakhatás fedezésére ment el.

A jelenlegi helyzet azonban a bérnövekedések nélkül hamar megváltoztathatja ezt a képet (kivéve azoknál, akik kérték a hitelfizetési moratóriumot, nekik értelemszerűen most nincs lakhatási kiadásuk). Ráadásul hosszú távon is sokszor az a gazdaságpolitikai cél, hogy a fiatalok hamarabb önállóak legyenek és elszakadjanak a családi, vagy barátokkal való együttlakástól, még ha a statisztikákban ez az állapot jobban is mutat.

Pontosan ezeket a kérdéseket feszegetjük ma az ingyenes Lakás Klubon, ahol fő fókuszban a megfizethető lakhatás és a kormány rozsdaövezeti lakásprogramja lesz.