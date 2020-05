Megszólalt a rozsdaövezetekről Fürjes Balázs - Íme a legfontosabb javaslatok

A rozsdaövezetekben épülő új lakások esetében a 27 százalék helyett 5 százalékra csökken a lakásáfa - hangzott el egy áprilisi kormányinfón . Azt már korábban is tudtuk, hogy az 5 százalékos lakásáfa az érintett területeken az új lakások értékesítésére és azok bérbeadására lesz érvényes, most azonban Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapestért és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár további részleteket árult el a Portfolio online konferenciáján, ahol Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Rendszer Elemzése Igazgatóság igazgatója is megszólalt.

Nem újdonság az, hogy az elmúlt 5 évben egy nagymértékű árnövekedés ment végbe a budapesti lakáspiacon, így sokan a lakhatási kényszer miatt költöztek ki az agglomerációba. Ez a közösségi és az egyéni közlekedést is nagymértékben terheli, aminek egészségkárosító hatása is van. A lakásásállomány megújulása nagyon gyenge, ezért is volt szükség egy városi otthonteremtési program elfogadására, melynek lényege, hogy a rozsdaövezetekben induljanak lakásfejlesztések – hívta fel a figyelmet Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapestért és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára.

A program célja:

Elérhető árú lakások létrehozása: a városok versenyképességének javításához elérhető árú és mennyiségű lakásokra van szükség. A lakásállomány megújulási rátája Magyarországon 0,4 százalék, ami az állomány romlásához vezet.

Rozsdaövezetek megújulása: a rozsdaövezetekre nem problémaként, hanem lehetőségként kell tekinteni. Az egykori tevékenységek megszűnésével lepusztult, környezeti károkkal terhelt területek jöttek létre, de ezek autóval és közösségi közlekedéssel is gyakran jól elérhetők, ha sikerül átalakítani, nagy lehetőség van bennük. Ráadásul ezek nem a legdrágább lakóterületek, így az 5 százalékos áfával együtt elérhető árú lakások jöhetnek létre.

Építőipar munkahelyek teremtése: a mostani járványhelyzetben nagyon fontos cél a gazdaság újraindítása és munkahelyek teremtése, amit a kormány építőipari beruházásokkal is segítene. Erre egyrészt az állami beruházások, építkezések nyújthatnak megoldást, másrészt pályázatokon keresztül magáncégek támogatása üzleti tevékenységük segítése, harmadrészt közpénz elköltése nélküli egyéb ösztönzők.

Miért lenne fontos egy átgondolt, több szereplős, államilag is támogatott átfogó lakásprogram?

Az a javaslatunk az országgyűlésnek, hogy az építési törvényben hozza létre a barnamezős akcióterületek fogalmát és a kormányt hatalmazza fel, hogy az önkormányzatokkal egyeztetve meghatározzák jogszabályban ezeket a konkrét területeket és itt az építési szabályok segítsék az építkezések gyorsabb, egyszerűbb engedélyezését. Javasoljuk továbbá az országgyűlésnek, hogy módosítsák az áfatörvényt, és ezeken a helyeken alacsonyabb, 5 százalékos áfa legyen a lakások megvásárlására. Javasoljuk fenntartani a lakásbérlet áfamentességét, vagyis, hogy a lakás bérbevétele után a bérlők ne fizessenek áfát.

A kormány kétféle rozsdaövezeti akcióterület típust javasol:

Azonnali: itt az építkezések azonnal indíthatóak, nincs hosszabb előkészítési folyamat

Közép-, és hosszú távú: Olyan városi rozsdaövezetek, ahol a fejlesztések megkezdését hosszabb előkészítő munka előzné meg. Például a tisztítások.

Kihívások és lehetőségek az MNB szemével

Az utóbbi hetekben egyszerre tűnt el a kereslet és a kínálat a piacról, a tranzakciószámok drasztikusan visszaestek és a kivárás hosszabb távon is megmaradhat. A 27 százalékos áfa megjelenésével az új lakások ára tovább emelkedett, amivel párhuzamosan folyamatosan csökken az új fejlesztések száma. Ha kevesebb lenne a csúszás, és időben befejeződnének a fejlesztések, akkor ráadásul még nagyobb visszaesést látnánk a projektek számában – mondta el Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Rendszer Elemzése Igazgatóság igazgatója.

Miből kéne több?

A tapasztalatok szerint 10 ezer új lakás nagyjából 1 százalékkal növeli a GDP-t és 25-30 ezer új munkahelyet teremt, miközben más iparágakra - például bútoripar, szaniterek – is pozitívan hat. A lakóingatlanok 80 százaléka 1990 előtt épült, így energetikailag is elavult az állomány.

A projektfinanszírozásban visszaesést várnak a piaci szereplők, a mostani bejelentés a fejlesztőket és a banki oldalt is jobban ösztönözheti. Az „NHP Hajrá!” is egy forrás arra, hogy ezeken a területeken is elinduljanak a lakásfinanszírozások.

