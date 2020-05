Ámulatba ejtő privát szigetek: ennél biztonságosabb nyaralásod nem lesz, csak ha otthon maradsz

Milyen nyaralás is lehetne biztonságosabb a jelenlegi járványhelyzetben annál, minthogy a saját szigetedre mész el pihenni, valahol az óceán, vagy akár egy tó közepén elszeparálva más turistáktól? Kínálatban biztos nincs hiány, a kisebbektől egészen a több ezer hektáros területekig, a világ bármely pontján lehet vásárolni teljesen beépítetlen, vagy olyan szigetet is, amelyen egy kész villába költözhet be a leendő tulajdonos. De ha valaki még nem állna készen a vásárlásra, a privát szigetbérlés is egy létező megoldás, azzal viszont számolni kell, hogy mostanában igencsak megnőtt a foglalások száma. A Private Islands kínálatából szemezgettünk.

Az oldalon körülbelül 800 eladó, vagy bérelhető sziget közül lehet válogatni a világ legkülönbözőbb pontjain, a járványhelyzet alatt azonban a Karib és a Közép-Amerika régió szigetei iránt volt a legnagyobb kereslet, az érdeklődők főleg kanadai és amerikai állampolgárok voltak - a Private Islands vezérigazgatója szerint.

Úgy tűnik, a turizmusnak ez az egyetlen olyan szegmense, ami nemcsak hogy nem haldoklott a járványhelyzet alatt, de még nagyobb érdeklődés is fogadta, az eddigi napi 100 megkeresés az elmúlt hónapokban 150-re ugrott fel. Nem is csoda, hiába extravagáns és nem mellesleg extradrága kikapcsolódási lehetőség egy saját sziget bérlése, vagy megvásárlása, biztos nyaralási módszernek tűnik, hogyha valaki el akarja kerülni a turistákat és úgy egyáltalán az embereket.

Puding próbája az evés - Először a bérlés!

Over Yonder Cay, Bahamák

Megannyi szigetet mutathatnánk be a teljes listából, - néhány közülük már zavarbaejtően ugyanolyannak tűnik - a jelenlegire mégis a mérete miatt esett a választásunk. A hirdetésben ugyanis külön felhívják a figyelmet, hogy esküvők, vagy szülinapi összejövetelekre is alkalmas a privát sziget. Floridától néhány száz kilométerre fekszik az Over Yonder Cay, a Bahamákhoz tartozó 30 hektáros sziget befogadóképessége 30 fő, összesen négy villában, vagyis akár az egész família, vagy a barátok is jöhetnek velünk a nyaralásra, eskövőre, szülinapra. A teljes ellátásért személyzet felel, a sziget szél-, és naperőművekkel van felszerelve, hogy a környezetet minimálisan terhelje.

Over Yonder Cay, Bahamák, forrás: Private Islands

Többek között teniszezésre, golfozásra, röplabdázásra, mozizásra is van lehetőség, ha a búvárkodást, a motorcsónakos horgászatot, a wakeboardozást, a vizisít, vagy a szörfözést már megunta a bérlő. Mint a legtöbb hagyományos szálláshelynél itt is van minimális tartózkodási idő, jelen esetben ez 6 éjszaka. Ár ugyan nem szerepel a hirdetésben, de az árkategóriánál feltüntetett 6 darab dollárjelből arra következtethetünk, hogy az ezt követően bemutatott 3 dollárjeles 3500 dollárba kerülő (per éj, négy fő) szigetnek legjobb esetben is a duplája. Vagyis 7000 dolláros (2,2 millió forint) éjszakánkénti ár a minimum, de majdnem biztos, hogy többet kell 30 főre fizetni a bérlésért.

Over Yonder Cay, Bahamák, forrás: Private Islands

Gladden sziget, Belize Korallzátony

A közép-amerikai Belize Korallzátony része a szintén kibérelhető Gladden sziget, ahová maximum 4 főt várnak. A személyzet a Gladden mellett közvetlenül egy kis szigeten lakik, és bármikor a vendégek rendelkezésére állnak. A fő attrakció a szigeten élővilágában, hogy minden tavasszal a közelben gyűlnek össze a cetcápák, így a bátrabb vendégek akár testközelből is megtapasztalhatják, hogy milyen cápákkal együtt úszkálni.

Gladden sziget, Belize Korallzátony, forrás: Private Islands

Az ára mint már korábban említettük 3550 dollár, vagyis 1,1 millió forint négy főre éjszakánként, de ez a helikopteres transfert, a búvárkodási és egyéb lehetőségeket és a teljes ellátást is lefedi. A járványhelyzet miatt úgy megnőtt az érdeklődés, hogy ebben az évben a sziget már nem is foglalható, a Private Islands vezérigazgatójának elmondása alapján.

Gladden sziget, Belize Korallzátony, forrás: Private Islands

Ha bevált a privát nyaralás, meg is vehetjük

Egészen meglepő vásárlási lehetőségekbe is bele lehet botlani, ha szigeteket nézegetünk: 8 millió forintos beugróval már egy kisebb kanadai sziget közösségéhez tartozhatunk, a 25 fős tagság egyikeként vélhetően az előre egyeztetett időpontban nyaralni is mehetünk. 18 millió forintért kaphatunk egy beépíthető, de egyelőre üres partszakaszt a Belize korallzátony egyik szigetén, mert a tulajdonos végül Costa Ricára költözött. De akár egy úszó 400 négyzetméteres otthont is megvásárolhatunk.

Arkup úszó villa, forrás: Private Islands

Marakorako sziget, Francia Polinézia, Csendes-óceán déli része

A megvehető szigetek listája a 15 millió forintos beépítetlen kanadai kisszigetektől egészen a 46 milliárd forintos 500 hektáros karib-tengeri úszó paradicsomig tart. Az olcsóbb, még beépítetlen szigeteknél általában a helyi hatóságok bürokratikus működése miatt nehézkes bármilyen fejlesztést elindítani. A már beépített egzotikus szigeteknek pedig gyorsan kúszik fel az ára. A Csendes-óceán déli részén található Marakorako sziget még az alacsonyabb árkategóriába tartozik, a Manihi reptértől csupán 20 percre fekvő privát nyaralóhelyet 300 millió forintnak megfelelő dollárért adják el. A szigeten 5 különálló bungalóban lakhatnak az ideérkezők.

Marakorako sziget, Francia Polinézia, forrás: Private Islands

Rangyai sziget, Thaiföld

Végül jöjjön egy a legdrágábbak közül: az ázsiai sziget 45 hektárral ugyan nem a lista legnagyobbja, de árát tekintve a legnagyobbak közé sorolhatjuk. A jól ismert turistaparadicsomtól, Phuket sziget nemzetközi repterétől csupán 20 percre fekszik a bálna formájú eladó sziget, a legközelebbi város pedig 10 perces hajózással megközelíthető. Az ára 50 milliárd forint.