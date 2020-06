Új korszak kezdődik: Irodák lesznek egyes hotelekből?

Szigorú egészségbiztonsági intézkedések, pótberuházások és a pénzügyi terv teljes átgondolása most a kötelező lecke az újra nyitó hazai hoteleknél. Több épülő szálloda átadása késhet, néhány meglévőnél pedig koncepcióváltás jöhet és előkerülhet egy új jövő: irodák lesznek a szobák helyén – foglalta össze a hotelpiaci fejleményeket és kilátásokat a VLK Cresa tanácsadó cég.

Új időszámítás kezdődött sok hazai szállodánál. A járvány egyik következményeként az üzemeltetőknek teljesen át kell gondolni a térhasználatot, különösen a közös területeken: az éttermekben, a lobbikban, a folyosókon, a mellékhelyiségekben és a teraszokon. Az egészségbiztonság növelése érdekében tett intézkedések, a minél kevesebb fizikai kontaktus elérése egyrészt beruházásigényes, másrészt sürgetővé teszi az üzletmenet és akár az üzemelési forma átgondolását.

Egy új, de nem váratlan elemként pedig az is lehet, hogy egyes hotelekben bérirodák lesznek a szobák helyén

– mondta Takács Péter, a VLK Cresa ingatlan tanácsadó partnere.

„A hotelszobák jól elkülönülnek egymástól, ezzel biztosítható a távolságtartás. Elég csak kivenni az ágyakat és máris van egy 25-30 vagy akár 40 négyzetméteres helyiség. Felvetődött már, hogy egyes nagyvárosi hotelekben egy komplett szintet szolgáltatott irodákkal töltenek meg. Kisebb cégeknek ez megfelelő lehet irodának, ráadásul a hotelen belüli szolgáltatásokat (étterem, fitness központ, üzletek, parkoló, business center) is igénybe vehetik, akárcsak az irodaházakban. Az üzemeltetőnek is jó ez a megoldás, mert a durván visszaeső forgalom után így bevételhez jut. Nyilván ez nem lesz tömeges, a jó helyen lévő, nagy nemzetközi márkáknál nem valószínű, de a kisebb, függetlenebb üzemeltetőknél - átmeneti jelleggel - kiút lehet ez a váltás az üzemeltető és a tulajdonos számára is. Ugyanakkor az irodapiac átalakulására is számítunk, mind a hosszútávú-, mind a rövidtávú bérleti piacon, ezért érdekes lesz ennek a két szektornak a párhuzama” – tette hozzá Takács Péter.

Nehezebb helyzetben vannak azok a hotelek, amelyekben az elmúlt 4-5 évben sokat költöttek felújításra, főleg a felértékelődött közös területekre. Egyelőre nem tudni ugyanis, hogy miként reagálnak a vendégek, esetleg a túl óvatosak leszek túlsúlyban, és kihasználatlanok lesznek ezek a terek. Nem véletlen, hogy a befektetők nem ezeket, hanem az átalakítás előtt álló vagy épülő szállodákat keresik. Olyanokat, ahol már a járvány utáni feltételrendszerre és elvárásokra lehet alakítani a tereket, s eleve így kerülnek a piacra.