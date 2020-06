Új lakást vennél? - Ennyiért teheted meg Budapest különböző kerületeiben

Tegnapi cikkünkben elmítettük, hogy az új lakások áremelkedése a téli hónapokhoz képest megállt Budapesten, most viszont kerületenként is megnézhetjük, hogy milyen változások mentek végbe az árakban az elmúlt hónapokban. A legdrágább 1,97 millió forintos négyzetméterárral az V. kerület lett, míg a legolcsóbb továbbra is a XXIII., ahol most először lépte át a 600 ezer forintos szintet a négyzetméterár.