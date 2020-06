A budapesti új lakások "legjei": olcsó, drága, hatalmas teraszos, nagy és mini

Közel félmilliárd forint a különbség a legdrágább és a legolcsóbb budapesti új lakás ára között a Budapesti Lakáspiaci Riport legfrissebb adatbázisa alapján. Ha a fajlagos számokat nézzük, a legdrágább lakás egy négyzetméterének az árából, 6 extra négyzetmétert is vásárolhatnánk a lista legolcsóbb lakásában.

A Budapesti Lakáspiaci Riport 22 ezer lakást tartalmazó adatbázisa alapján most azokat a lakásokat gyűjtöttük össze, amelyek valamilyen szempontból – ár, méret, szobaszám - kitűnnek a tömegből. A legalább négylakásos társasházban épülő lakóingatlanok negyedénél tüntették fel az árakat is a fejlesztők.

Hol vannak, és mennyibe kerülnek a legolcsóbb új lakások?

A legfrissebb adatok alapján összesen 32 olyan szabad új lakóingatlant lehet találni Budapesten, ami 25 millió forintból megvásárolható. Ezek alapján, Budapesten az árral rendelkező még szabad épülő új lakások kevesebb, mint 0,6%-át lehet 25 millió forintbóll megvásárolni.

Ezek közül a legkevesebbet, 21,2 millió forintot egy X. kerületi egyszobás 29 négyzetméteres első emeleti új lakásért kell fizetni, amihez egy 5 négyzetméteres erkély is tartozik. A többi legolcsóbb, 25 millió alatti új lakás is ebből, illetve a XVIII. kerületből kerül ki, ezek alapterülete igencsak hasonló, többségük egyszobás 30 négyzetméteres. A 25 millió felé közeledve még néhány négyzetméterrel nagyobb lakásokat is lehet találni, illetve egy-egy megmaradó kislakást a VII., IX., vagy XI. kerületekben.