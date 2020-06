Képeken a frissen átadott debreceni strandfürdő

Felavatták az új debreceni nagyerdei strandot: a 9,5 milliárd forintos beruházással, 7,1 milliárdos kormányzati támogatásból elkészült Aquaticum strandkomplexumot szombat reggel nyitották meg a közönség előtt.

Korábban a Portfolio is foglalkozott a debreceni Aquaticum strandkomplexum építésével, amit most a közönség előtt is megnyitottak. Az átadáson Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter avató beszédében elismeréssel szólt az elmúlt évek debreceni fejlesztéseiről, és azt mondta: az ottani beruházásoknál azt tapasztalta, hogy az alapkőletétel és az átadás "követhető időbeli távolságban" történik, ami országosan még nem mindig jellemző. Szerinte ilyen az Aquaticum Debrecen Strand is, amelynek alapkövét 2018 nyarán helyezték el, és két év alatt elkészült "talán az ország legmodernebb strandfürdője".

Papp László, Debrecen polgármestere "nem átlagos beruházásnak" nevezte a strandfejlesztést, mert nagy kihívást jelentett, hogy Európa legnagyobb fürdőkomplexuma, a hajdúszoboszlói strand mellett kellett megjelenésében, élménynyújtásban egyedit létrehozni. "A Nagyerdőbe nagy strand dukál, jó magas, tetején medencékkel" - mondta a polgármester, utalva arra, hogy 12 méter magasan is alakítottak ki medencéket.

"Megnyitjuk Magyarország legkülönlegesebb strandját", amely a Modern városok program debreceni fejlesztéseinek kiemelt eleme - mondta Papp László, jelezve, hogy

a 8,5 hektáron elterülő strandon 5500 négyzetméter vízfelülettel 15 medencét építettek, nyolc csúszdát helyeztek el, 12 méter magasan napozóteraszokat alakítottak ki és külön gyerekvilágot hoztak létre.

A strand oldalánál lévő korzón éttermek, kávézók várják majd a vendégeket, a mostani és a korábbi fejlesztésekkel Európa egyik legszebb városi parkerdeje lett a debreceni Nagyerdő - mondta Papp László az Aquaticum strand átadásán.

Címlapkép forrása: MTI / Czeglédi Zsolt