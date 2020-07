Őrületes visszapattanás a lakáspiacon - Erre aztán pár hónapja még senki sem számított

A Duna House közreadta havi Tranzakciószám Becslését, amely szerint 2020 júniusában, országosan 11 186 lakóingatlan adásvétel bonyolódott, vagyis nemhogy csökkent a tavalyi júniusi hónaphoz képest a tranzakciószám, hanem 1 százalékkal meghaladta azt.

Az áprilisi mélypont után, már májusban is egészségesebb volt a lakáspiac az adásvételek számának tekintetében, akkor 8400 tranzakció jött létre országosan, de ez még mindig 34 százalékkal kevesebb volt a tavaly májusi számnál.

A legfrissebb júniusra vonatkozó becslések alapján 11 186 adásvételt bonyolítottak le országosan, vagyis nyár elején a tavalyi szintre állt vissza a hazai lakáspiac.

Az erős visszapattanás azt is jelenti, hogy az előző hónaphoz képest újabb 33%-os emelkedés következett be. A májusban már kiugró keresleti adatok után a piaci folyamatoknak megfelelően az adásvételek számában is megmutatkozott az emelkedés júniusban, amelynek egy része valószínűleg a járványidőszak alatt elhalasztott tranzakciókból tevődött össze.

Éves szinten eddig közel 60 ezer ingatlanpiaci tranzakciót becsül a Duna House, amely a tavalyi féléves adatokhoz képest 23%-os elmaradás. Az eddigi adatok alapján már kirajzolódni látszik a sokszor emlegetett "V-alakú", "W-alakú" vagy "gyökjel alakú" stabilizálódás egyike a lakáspiacon is.