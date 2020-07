Ellenzéki vélemények a készülő "rozsdatörvényről"

A kormány rozsdaövezeti lakásprogramja összhangban lesz az utóbbi évek kapacitásbővítésével, és lehetőséget teremt a beruházási kedv támogatására - mondta el György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára. Elmondta azt is, hogy ezekben a rozsdaövezetekben épülő új lakásoknál akkor járna az 5 százalékos áfa, ha nem nagyobb az alapterületük, mint 150 négyzetméter. Az ellenzék is kifejtette véleményét a programmal kapcsolatban.

Éppen a mai nap számoltunk be róla, hogy várhatóan még ebben a hónapban megszületik a törvény, ami alapján legkésőbb szeptemberig kijelölik az 5 százalékos lakásáfájú övezetek első ütemét - mondta el az ÉVOSZ elnökségi ülésén Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapestért és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára. A rozsdaövezeti lakásprogrammal korábban már többször is foglalkoztunk:

Most György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkár szólalt meg a témában, elmondta, olyan törvényt fogadhatnak el, amely összhangban áll az utóbbi évek kapacitásbővítésével, és lehetőséget teremt a beruházási kedv növekvő tendenciájának hatékony támogatására. A javaslat célja, hogy a rozsdaövezetekkel 30 év után végre valaki foglalkozzon, tűnjenek el ezek a tájsebek. Megjegyezte, országszerte négyezer hektárnyi ilyen terület van, ebből Budapesten háromezer hektárnyi. Elmondta azt is, hogy ezekben a rozsdaövezetekben épülő új lakásokra - ha nem nagyobbak, mint 150 négyzetméter - kedvezményes, 5 százalékos áfakulcsot vezetnek be, amelynek kedvezményezettje nem az építtető, hanem a magánszemély lesz.

Mit gondol az ellenzék? Schmuck Erzsébet (LMP) a fenntartható fejlődés bizottsága kisebbségi véleményét tolmácsolta. Kiemelte: olyan tervezetet nyújtott be a kormány, amely kommunikációs szempontból jó, de hiányzik a garancia, hogy egészséges környezetet biztosítanak majd a később ott élőknek, és nem tudni, hogyan zajlik majd a kármentesítés a korábbi ipari területeken.

Z. Kárpát Dániel (Jobbik) egyetértett az előtte elhangzottakkal, és arról beszélt, hogy a kormánynak már tíz éve a kedvezményes árú bérlakás-program megvalósításán kellene dolgoznia. A most benyújtott előterjesztés nem segít a katasztrofális lakhatási helyzeten, a kormány kedvezményes lehetőséget biztosít nagyvállalkozók számára, hogy hasznosítsák a különböző rozsdaövezeti területeket, és az ő kegyükre bízzák, hogy a megépített ingatlanoknak talán 10-20 százaléka bérlakásként is funkcionálhasson - hangoztatta.

Hajdu László (DK) azt mondta: a benyújtott kerettörvény nagy veszélyeket rejt magában, a végrehajtási rendelet határozza majd meg, hogy mi minősül rozsdaövezetnek. Mi lesz ennek a pontos paramétere? - kérdezte az ellenzéki politikus. A törvény valóságos problémát feszeget, de egyik érintett várossal, kerületetel sem egyeztettek, nem esik szó arról sem, hogy a településrendezési, fejlesztési tervekhez hogyan illeszthetők a rozsdaövezetek.

Keresztes László Lóránt (LMP) azt firtatta, mely önkormányzati szövetségekkel egyeztettek.

