Rossz hír a holland fővárosba utazóknak - Betiltják Amszterdam központi részein az Airbnb-t

Nagyon aktuális téma most az airbnb-s lakáskiadás, és úgy tűnik, nem vagyunk egyedül: július 1-jétől Amszerdam egyes részein megtiltották a rövid távú lakáskiadást, de a város többi részén is szigorúan korlátozzák a vendégéjszakák számát, így komoly áremelkedésre számíthat az, aki mostantól a holland fővárosba utazik és magánszálláshelyen szállna meg.

A legfrissebb piaci információk szerint a nyári időszakban maximum 120, míg a fennmaradó őszi, téli tavaszi hónapokban maximum 30 éjszakára (rövid távú kiadás esetén) adhatnák ki a lakástulajdonosok a saját ingatlanjukat. A tervekről és a lehetséges hatásokról, érvekről, ellenérvekről itt számoltunk be:

Közben júniusban egy másik európai fővárosban is döntés született a rövid távú kiadási piac korlátozásáról, Amszerdam három kerületében teljesen betiltják az airbnb-zést, míg a város fennmaradó részein is szigorú korlátozást vezettek be. A teljes tilalom alá a csatorna menti területek tartoznak, amelyek egyébként az UNESCO világörökség részei.

A város többi részén külön engedélyköteles a hónap elejétől a rövid távú magánszálláshely kiadás, és egy évben lakásonként maximum 30 napot lehet kiadni ezeket, legfeljebb 4 főnek.

Az Airbnb holland képviselete a bejelentés után aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy jogellenes javaslatokról van szó és a helyi lakosok alapvető jogai ezáltal sérülnek. Négy évvel korábban Berlin már megkísérelt hasonló tilalmat, ám végül 2018 áprilisában visszavonták az airbnb-zés tilalmát. Az új német rendszerben például személyenként a második lakásnál vezettek be évi 90 napos korlátozást.