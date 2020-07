Gulyás: korlátlan szabadságot ad a kormány az önkormányzatoknak az "airbnb-biznisz" szigorítására

Nagy csatát nyertek a rövid távú lakáskiadók!

A mai kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter megerősítette azt a tegnapi sajtóhírt, miszerint a kormány nem kívánja magára vállalni a döntés terhét, és inkább az önkormányzatok kezébe adja a szigorítás, korlátozás jogát. Erről várhatóan már jövő héten törvény is születhet. Vagyis a korábbi, a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs által elfogadott és javasolt központi évi 120 napos korlátozás egyelőre csak javaslat marad. Ám a mostani bejelentés alapján az önkormányzatoknak joga lesz ennél akár durvább és enyhébb szigorítást is hozni.

A szállodások és magánkiadók közötti feszültség évekre nyúlik vissza, a szállodalobbi és az érdekvédő szervezeteik már legalább 3 éve igyekeznek elérni, hogy szigorúbban lépjen fel az állam az egyre jobban elterjedt, a köznyelvben csak "airbnb-zés"-nek hívott üzletszerű szálláshely-szolgáltatás ellen.

Ahogy Gulyás kiemelte: "Az önkormányzatok (első sorban Budapest belső kerületei) megkapják a jogot arra, hogy saját hatáskörben korlátozhassák avagy mindenféle kontroll nélkül engedjék a rövid távú lakáskiadás további működését. Nemzetközi példa mindenféle megoldásra van, a kerületek kezében a döntés."

Hogy ez a lépés hoz majd-e hatalmas eltéréseket kerületek között, hogy melyik önkormányzat lesz engedékenyebb, melyik szigorúbb, azt még pontosan nem látni, de könnyen kialakulhat akár egy olyan helyzet is, hogy míg a Király utca egyik oldala "airbnb-paradicsom" lehet, addig a túloldalon teljes a tiltás. Az ott élők számára ez vajon érdemi megoldás lesz-e, és a szállodások is megelégednek ezzel, az egyelőre további kérdőjeleket jelent.

És, hogy a lakásárakban mit okozhat majd ez? Azzal fontos megvárni az egyes kerületek konkrét határozatatit. Az sem kizárt, hogy a szigorú szabályozás valahol látványosan csökkenő árakat hozhat, átalakuló lakáspiacot (azon a szűk részen, ahol a legtöbb ilyen lakás üzemel), míg a másikban tovább áremelkedést.

De ne feledjük el, hogy ehhez nem ártana visszatérnie a nemzetközi turizmusnak!

Egyelőre arról beszélgetünk, hogy a következő (remélhetőleg rövid időszakban) szálláshelyekre semmi szükség nincs, sem szállodai szobákra, sem airbnb-s lakásokra. Csak bízni tudunk a mielőbbi felépülésben, de ha elhúzódik a járványhelyzet, akkor sokan szállhatnak ki maguktól is a rövid távú kiadás piacáról, korlátozások nélkül is. Jópáran már meg is tették (időszakosan mindenképp) az elmúlt 2-3 hónapban.

