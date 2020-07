Ünneplés után az első kérdés: Hol fog lakni az egyetemista gyerek és mennyibe fog ez fájni Budapesten, vagy épp vidéken?

Jó pár szülőnek fog a következő pár hét fejtörést okozni, az egyetemi ponthatárok kihirdetése után ugyanis megkezdődik a keresgélés a legjobb, mégis olcsó, fiataloknak ideális, már bútorozott, az egyetemhez közeli, remélhetőleg belvárosi, jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező lakások után. Már most érződik, hogy a tulajdonosok készültek a mintegy 68 ezer felvételt nyert hallgató keresési dömpingjére, rekordon van a kínálat ugyanis némely hirdetési oldalon. A Budapesten keresőknek (de akár más nagyvárosban is) különösen jó hír, hogy az airbnb-s lakások piacra kerülése miatt megnőtt a jó minőségű ingatlanok aránya, a fővárosra és az ország egészére pedig együttesen igaz, hogy a járványhelyzet miatt valamelyest mérséklődtek a bérleti díjak, így aki most ugrik bele a bérlésbe, kedvezőbb szerződést írhat alá, mint mondjuk egy évvel korábban.

Ha egy egyetemista vidékről kerül Budapestre, vagy a családi ház elhagyásával szeretné elkezdeni a felsőoktatási tanulmányait, a lakhatását legolcsóbban kollégiumban oldhatja meg. Egy kollégiumi férőhely havonta 20-30 ezer forint között mozog és általában 2-4 férőhelyes szobát, közös használatú konyhát, fürdőszobát foglal magába, mégis nagyságrendekkel olcsóbb, mint bármilyen piaci alapú megoldás. Mivel azonban a kollégiumokba szociális alapon lehet bejutni, ráadásul a helyek száma is korlátozott, ezért aki nem lakik elég messze az egyetemtől, nincs több fiatalkorú testvére és a család jövedelme sem elég alacsony a kollégiumi pontszerzéshez, kénytelen a kiadó lakások között keresgélni. Vélhetően sokan vannak olyanok is, akik nem csak jobb megoldás híján, hanem azért is a bérleti piac felé fordulnak, mert most még inkább megnőtt a kollégiumok körüli bizonytalanság, látva például, hogy a korábbi félévben a járvány miatt minden bentlakót kiköltöztettek, igencsak rövid idő alatt.

Piaci lehetőségek: vegyünk vagy béreljünk?

Nem mehetünk el a vásárlási opció mellett sem, sok szülő gondolkodik úgy, hogy erre az időszakra időzíti a befektetési ingatlanvásárlást. Egy darabig így tudja használni az egyetemista korú gyermek, később pedig eladásra, vagy kiadásra kerülhetnek ezek a lakások. Arról már korábban részletesen is beszámoltunk, hogy mi segíthet a bérlés és a vásárlás közötti döntésben. Mivel az elmúlt időszakban az eddig rövid távra kiadott lakások is bekerültek a hosszú távra fenntartottak közé, a bérleti díjak mérséklődtek, így a korábbi évektől eltérően, most megnőtt a fedezeti időtáv, vagyis az a pont, ahol a bérlés helyett megéri inkább vásárolni.

Míg tavaly 1,8 és 7,6 év között volt az az időtartam, amely felett a saját lakás vásárlása tűnhetett az olcsóbb megoldásnak Budapesten, A MOSTANI ADATOK ALAPJÁN EZ JELENTŐSEN KITOLÓDOTT, ÉS 3,9-10 ÉV KÖZÖTT ALAKULT.

.Ha a vásárolt lakás egyik szobáját sikerül kiadni egy iskolatársnak természetesen pozitívabb a kép, a fedezeti időtáv 2,4 és 5 év között ingadozik kerülettől függően. A vidéki városokban a korábbi évekhez hasonlóan a fővárosihoz képest rövidebb időtartam esetén is meghaladhatják a bérlés költségei a vásárlásét, a fedezeti időtávok 2 és 4 év között ingadoztak, míg szobakiadással 1,4 és 2,5 év között alakultak. Ezek alapján Miskolc és Pécs tűnt olyan helyszínnek, ahol akár 3 évre is biztosabban azt lehet mondani, hogy olcsóbb megoldás lehet a vásárlás, mint a bérlés.

Az ünneplés után az első kérdés: Hol fog lakni a gyerek?

Az éppen aktuális használt, vagy az új lakások árairól is többször beszámoltunk, tekintve azonban, hogy az egyetemsiták nagy részének - akár több korabelivel összebeszélve - az első időszakban főleg inkább lakásbérlésre van lehetősége, most részletesebben a fővárosi és vidéki bérleti helyzetet mutatjuk be.

Az elmúlt években sorra azt tapasztaltuk, hogy az augusztusi időszakban néhány százalékkal megemelkednek a bérleti díjak, amelyek év végére visszaállnak a korábbi szintre, köszönhetően a nyári nagy lakáskeresési dömpingnek. A jelenlegi helyzet azért érdekes különösen, mert a járvány miatt sok rövid távra kiadó a legtöbb esetben minőségi lakás került piacra, ráadásul ennek a tevékenységnek a jövője is bizonytalan a küszöbön álló szabályozások miatt.

Ez jó hír a most kereső egyetemistáknak, hiszen adott havi bérleti díj mellett sokkal jobb minőségű lakásokat is fognak találni, ráadásul ezek zöme a belső kerületekben van.

A hirdetési oldalakon rekordszintű kínálattal találkozhatnak, a ponthatárhirdetés napján, azaz csütörtökön már több mint 21 ezer kiadó lakást hirdettek az ingatlan.com-on, ami 5 százalékos növekedésnek felel meg az egy héttel ezelőtti rekordszinthez képest. Ebből 15 ezer budapesti, a többi egyetemváros közül Debrecenben és Pécsen több mint 700 kiadó lakás volt elérhető tegnap, Szegeden és Győrben pedig több mint 500 bérbe vehető lakást hirdettek meg. A hirdetőoldal adatai alapján a kereslet is meghaladja a tavalyit, ezen a héten már 38-42 százalékkal többen kerestek kiadó lakást, mint tavaly, amikor szinte ugyanekkor hirdették ki a ponthatárokat.

Mennyiért lehet bérelni most Budapesten?

Budapest belső kerületeiben az elhelyezkedéstől és minőségtől függően 110–160 ezer forintért lehet kisméretű stúdiólakásokat bérelni jelenleg, a kétszobás lakások 150 ezerről indulnak, de inkább 180–220 ezer forint körül van nagyobb esély ilyen méretű lakás bérlésére – az Otthon Centrum adatai alapján. Hasonló kínálati árakat lát az ingatlan.com is, ők egész Budapesten 150 ezer forintos havi bérleti díjról számoltak be júliusra vonatkozóan, ez a járvány előtti februári szinthez képest 9 százalékos csökkenést jelent, éves összevetésben pedig több mint 10 százalékos mérséklődést. A hirdetőoldalon az egyszobás fővárosi lakások átlagosan 120 ezer forintba, a kétszobások 150 ezer forintba, míg a három- vagy többszobások 200 ezer forintba kerülnek.

Sokan választják azt a megoldást is, hogy egyetemistaként egy többszobás lakás egyik szobáját bérlik csak ki, így jelentősen csökkennek a havi költségterhek. Szerencsére a fővárosi kínálatban mintegy 40 százalék körül alakul a kétszobás és szintén 40 százalék körül a három- vagy többszobás lakások aránya, így könnyebben válogathatnak, mint azok, akik egyedül költöznének egy kislakásba.

A nagy egyetemi városokban is csökkent a bérleti díj

Szegeden és Debrecenben egyértelműen csökkentek a bérleti díjak tavalyhoz képest, Pécs néhány körzetében azonban tartják magukat az árak, az OTP Ingatlanpont adatai alapján:

Szeged: Bár kategóriánként nagy a szórás, Szegeden átlagosan 20 százalékkal mérséklődtek bérleti díjak tavalyhoz képest. Egy újabb építésű, 1,5-2 szobás, 50 négyzetméter körüli lakást 100 ezer forint, plusz rezsiért, a diákok által kedveltebb városrészekben 130-140 ezer forint, plusz rezsiért lehet kivenni. A hasonló méretű paneleket pedig ennél jóval kevesebbért, 65-70 ezer forintért kínálják a lakáskiadók.

Bár kategóriánként nagy a szórás, Szegeden átlagosan 20 százalékkal mérséklődtek bérleti díjak tavalyhoz képest. Egy újabb építésű, 1,5-2 szobás, 50 négyzetméter körüli lakást 100 ezer forint, plusz rezsiért, a diákok által kedveltebb városrészekben 130-140 ezer forint, plusz rezsiért lehet kivenni. A hasonló méretű paneleket pedig ennél jóval kevesebbért, 65-70 ezer forintért kínálják a lakáskiadók. Pécs: Tavaly minimum 100 ezer forintot kértek el a belváros keleti felében, a pécsi jogi és a közgazdaságtudományi kar közelében található kiadó lakásokért, idén stagnáltak vagy enyhén csökkentek a díjak ebben a körzetben. Az orvostudományi kar környékén mindig is drágább volt a bérlés, itt nem jellemző a csökkenés, most sem ritka, hogy 140-160 ezer forintért lehet csak kivenni egy lakást, annak ellenére, hogy itt is rengeteg szabad lakás van a piacon, és a tulajdonosoknak egyelőre komoly gondot jelent a külföldi diákok hiánya.

Tavaly minimum 100 ezer forintot kértek el a belváros keleti felében, a pécsi jogi és a közgazdaságtudományi kar közelében található kiadó lakásokért, idén stagnáltak vagy enyhén csökkentek a díjak ebben a körzetben. Az orvostudományi kar környékén mindig is drágább volt a bérlés, itt nem jellemző a csökkenés, most sem ritka, hogy 140-160 ezer forintért lehet csak kivenni egy lakást, annak ellenére, hogy itt is rengeteg szabad lakás van a piacon, és a tulajdonosoknak egyelőre komoly gondot jelent a külföldi diákok hiánya. Debrecen: Tavaly még 150 ezer forintot is elkértek egy 50 négyzetméteres, kétszobás lakásért a hajdú-bihari megyeszékhelyen, idén azonban átlagosan 10-15 százalékkal estek vissza a bérleti díjak. Az egyetemisták körében kevesebb az érdeklődő, mint egy évvel korábban, itt is gondot okoz a külföldi diákok beutazási korlátozásai miatti bizonytalanságok.

Más ingatlanhirdető oldalakon is hasonló bérleti díjakkal lehet találkozni a vidéki egyetemvárosok között keresgélve. Az Otthon Centrum adatai szerint Debrecen, Szeged, Miskolc, Győr vagy Pécs esetében is egy átlagos, két szobás ingatlant havi 130–170 ezer forintért adnak ki a tulajdonosok. Az ingatlan.com-on a kínálati bérleti díj 100 ezer forint átlagosan Debrecenben egy kétszobás lakás esetében, Győrben ugyanekkorát 110 ezerért, míg Miskolcon 85 ezer forintért lehet kivenni.