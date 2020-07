Eleged van a home office-ból? Van, akinek már egy szállodai szoba az új irodája

Alapvetően egy szállodai szoba hasonló környezetet biztosít a munkavállalónak, mintha otthonról dolgozna, a különbség az, hogy teljes csendben, más emberektől távol végezhetők a feladatok. Mivel a járvány időszakában a szállodáknak aligha volt más bevétele, az Egyesült Államokban elindult egy program a szállodai irodahasználatra.

Los Angeles belvárosában egy ilyen nappali szállodai tartózkodásért például 130 dollárt (38 ezer forint) kérnek el napközben, ami plusz 20 dollár, vagyis mintegy 6 ezer forint ellenében éjszakára is meghosszabbítható. De vannak szállodák, amik ennél hosszabb távra terveznek, Brooklynban az egyik hotel összeállt egy co-workinges vállalattal, hogy összesen 13 szobájukat új funkcióval szereljék fel, ezen túl négy ember kis irodájaként fogják ezeket hasznosítani. Az árak itt 200-275 dollár (60-80 ezer forint) között mozognak, attól függően, hogy hány emberre bérelték ki az irodát.

Vannak más megközelítések is, nemcsak irodaként, hanem akár tárgyalóteremként is használhatóak a szállodák, 32 négyzetméteres tanácsteremnek, tárgyalónak kialakított helyiséget Észak-Karolinában például 500 dollárért, vagyis 147 ezer forintért lehet bérelni egy hétre.

Az egyéni példák után jöjjön egy nagy szállodalánc

Nem meglepő, hogy szállodatulajdonosként minden lehetőséget megragadnak most, hogy alábbhagyott a turizmus és a forgalom. Ugyanígy járnak el a nagyobb szállodaláncok is, New Yorkban az InterContinental a több mint 600 szobájának mintegy 20 százalékát irodaként hasznosítja. Az ára 1000 dollár, vagyis közel 300 ezer forint egy hétre, de felszereltek a szükséges eszközökkel és kérésre, akár az ágyakat is kiviszik a 32 négyzetméteres szobából az extra hely miatt.

Itthon sem teljesen elképzelhetetlen, hogy egyes nagyvárosi hotelekben, főleg a kisebb, függetlenebb üzemeltetőknél átmenetileg egy-egy szoba, vagy akár egy komplett szintet szolgáltatott irodákkal töltsenek meg. Korábban már írtunk róla, hogy kisebb cégeknek ezek megfelelő irodaként szolgálhatnak, ráadásul az irodaházakban megszokott szolgáltatások, például étterem, fitnesz központ, üzletek is elérhetőek. Az üzemeltetőnek is jó ez a megoldás, mert a durván visszaeső forgalom után így bevételhez juthatnak.