Itt az MNB friss jelentése: kiderült, merre mozdultak a lakásárak

Budapesten továbbra is stagnáltak a lakásárak 2020 első negyedévében, amivel az éves

dinamika 15,4 százalékról 8,3 százalékra mérséklődött. Az éves mérséklődés az egész országra igaz, országos átlagban a lakásárak éves nominális növekedési üteme az előző negyedéves 17,8 százalékról 11,6 százalékra csökkent - szerepel az MNB legfrissebb lakásárakról szóló jelentésében.

Budapesten 2019 utolsó negyedévében már 2 százalékos árcsökkenésről számoltunk be negyedéves alapon, míg az éves áremelkedés 15,4 százalékos volt.

A legfrissebb, 2020 első negyedévére vonatkozó MNB adatok alapján, negyedéves viszonylatban stagnáltak Budapesten a lakásárak, az éves árnövekedés pedig lecsökkent 8,3%-ra.

Júniusban az előzetes MNB-s adatok alapján már 9,5 százalékos éves árnövekedésről számoltunk be Budapesten, az összes adat feldolgozása után, a végleges szám még alacsonyabbá vált. Ez az időszak még a járvány kitörése előtti helyzetet vázolja fel, annak a hatása majd csak a következő negyedéves adatokban fog látszódni. Fontos megjegyezni, hogy anövekedési ütem lassulása, nem egyenlő az árcsökkenéssel: Mint láttuk, 2018 tele és 2019 tele között 15,4 százalékkal, 2020 eleje és 2019 eleje között pedig 8,3 százalékkal voltak magasabbak a lakásárak Budapesten. Vagyis továbbra is drágultak (éves összevetésben!) a lakások, de már sokkal kisebb mértékben. Amennyiben a következő negyedévekben is folytatódik ez a mérséklődés, és 2020 végére már elképzelhető, hogy alig pár százalékkal kerülnek majd többe a lakások, mint amennyibe 2019 végén kerültek.



Országos adatok

A lakásárak alakulását országos átlagban bemutató aggregált MNB lakásárindex 2020 első negyedévében kismértékben, 0,9 százalékkal emelkedett, míg

az éves nominális növekedési ütem az előző negyedévben megfigyelt 17,8 százalékról 11,6 százalékra mérséklődött.

Reál értelemben a lakásárak éves növekedési üteme országos átlagban 7,0 százalékot tett ki, negyedéves alapon azonban 0,6 százalékos mérséklődés volt megfigyelhető.

Az éves, negyedéves, reál és nominális, illetve növekedési ütem lassulása vs. árcsökkenés közötti definíciós különbségeket ebben a cikkben tisztáztuk.



Vidéken még nincs stagnálás, kissé emelkednek az árak

A vidéki városokban szintén folytatódott az áremelkedés ütemének mérséklődése, 2020 első negyedévében az éves árdinamika 20,5 százalékról 14,8 százalékra csökkent. Negyedéves alapon viszont Budapesttel ellentétben, a vidéki városokban még 3,5 százalékkal emelkedtek az árak.

A községekben nominális értelemben negyedéves alapon 3,5 százalékkal csökkentek, míg éves alapon 7,8 százalékkal emelkedtek a lakásárak 2020 első negyedévében. Éves összehasonlításban valamennyi régióban mérséklődő, de továbbra is kétszámjegyű lakásár-dinamika volt mérhető. Nominális alapon a legintenzívebb éves árdinamika a közép-dunántúli, a délalföldi, valamint a dél-dunántúli régiókban volt tapasztalható, ezekben a régiókban 15 százalékot meghaladó áremelkedés valósult meg 2019 első negyedévéhez képest. Az észak-alföldi régióban 14,7, az észak-magyarországi régióban 13,7, a nyugat-dunántúli régióban 12,5, a közép-magyarországi régióban pedig 10,8 százalékos áremelkedés volt megfigyelhető éves alapon. Negyedéves alapon szintén valamennyi magyarországi régióban áremelkedés volt mérhető.