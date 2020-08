Vitézy beszámolt: a fejlesztések, amik teljesen berobbantják Budapest közlekedését

Vitézy Dávid, a már előkészítés alatt álló elővárosi vasutat a metróhálózattal összekötő 5-ös metró projektről elmondta, hogy a tervezési tendereket már elindították, a következő lépés a a szentendrei, a csepeli és a ráckevei HÉV járműparkjának cseréje lesz, miközben fejlesztik a Déli körvasutat. Utóbbinál először az összekötő vasúti hidat kell felújítani és egy harmadik egy vágánnyal bővíteni. Az első hídszerkezetet októberben emelhetik be, utána jöhetnek az új megállók az Infopark mellett, a Művészetek Palotájánál és a Népligetnél.

Célunk, hogy akár megháromszorozzuk a vasúton utazók számát Budapesten és megduplázzuk az agglomerációból a főváros felé. Ilyen szemléletű és alapos fejlesztési terv a központi régió vasúthálózatára az elmúlt fél évszázadban nem készült.

Hozzátette azt is, hogy a HÉV-vonalaknak a metróhálózatba becsatornázásával jelentősen lerövidül az utazási idő, a ráckevei és a csepeli HÉV például jelenleg teljesen el van vágva a metróhálózattól, ezért ezeket a Kálvin térig fogják meghosszabbítani. A gödöllői és csömöri HÉV esetében pedig a hosszú távú terv az összekapcsolás a 2-es metróval.

Az 5-ös metró nyomvonala, a H5-ös, H6-os és H7-es hévek összekötése a belváros alatt, ezzel egy észak-déli, Szentendrétől Csepelig és Ráckevéig tartó gyorsvasúti rendszer létrehozása. Forrás: Vitézy Dávid, Facebook

A lap a körvasútról is kérdezte a szakmebert, ennek kapcsán elmondta, hogy a beruházással a Kelenföldre érkező elővárosi vonatok egy új megállót kapnak Nádorkertnél, Az Infopark és a Kopaszi-gát közelében. A hídon áthaladva a vonatok a Közvágóhídnál is megállnak majd, ahol a HÉV-ek továbbfejlesztésével létrejövő 5-ös metróra lehet átszállni. Továbbá a Népliget hátsó sarkában is lesz új megálló, így a 3-as metró Ecseri úti állomásához tud csatlakozni a vasút. 10-15 percenként járhatnak itt a vonatok.

Déli Körvasút. Kép forrása: BFK videó

Már többször is szó volt a Nyugati, a Déli pályaudvar és Kelenföld alagutas összeköttetéséről, Vitézy most azt nyilatkozta, hogy a kormány egyelőre arról döntött, hogy meg kell vizsgálni az eléképzelést. A jelenlegi tervek szerint az alagút pesti végpontja a Nyugati pályaudvar lenne, itt maradna a felszínen vonat, de a szükséges kapacitásokat már a föld alatt oldanák meg. Innen az alagút a Déli pályaudvar térségén át vezetne és legkésőbb a Kelenföldi vasútállomásnál csatlakozna vissza a mai nyomvonalba, ahova a Déli körvasút is beágazik. A Déli pályaudvar esetében a felszíni részek elbontására is sor kerülne:

a vasúti közlekedés fő akadálya ma a fejpályaudvarok kialakítása és környezete.

Az interjú további részeiben szó volt a 3-as metró felújítási munkálatainak szünetelteséről, a szerelvények utólagos klimatiziálásáról, melyről Vitézy elmondta, hogy még nem jelent meg tender erre vonatkozóan, így leghamarabb jövő nyáron lehetnek légkondik a 3-as metró kocsijaiban.

A budapestiek igénylik a tömegközlekedési járművek klimatizálását – az új HÉV-vonatoknál ez kötelező előírás is lesz a tenderben.

Múlt héten jelentették be a budai fonódó villamoshálózat folytatását, amit BFK tervez majd. A szakértő elmondta, hogy a Galvani hídon is terveznek villamost, a Városliget autómentesítése kapcsán tervezett Szegedi úti felüljárón is. Ezek előkészítése mind kormányzati forrásból történik,

Mivel a fonódó villamos új szakaszának terveit a Déli körvasúthoz is illeszteni kell, ezt a feladatot mi látjuk el.