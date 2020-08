Airbnb: ki járjon jól? A befektetők vagy a lakástulajdon nélküli bérlők?

Július első felében fogadták el azt a törvényt, amely az önkormányzatok kezébe adja a rövid távú lakáskiadás szigorításának lehetőségét. A törvényről és annak lehetséges lakáspiaci hatásairól már mi is többször írtunk, most azonban Misetics Bálint , a Főpolgármesteri Iroda lakás- és szociálpolitikai feladatokért felelős önkormányzati főtanácsadója a 24.hu -n megjelent cikkében társadalompolitikai szempontból is megvizsgálta a kérdést.