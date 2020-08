Így lehetne megoldani a városaink parkolási problémáit

Időről időre feltűnnek hírek arról, hogy a fővárosban újabb P+R parkolót terveznek vagy adnak át, ennek ellenére a parkolás még ma is jelentős kihívás a kerületekben. A probléma nemcsak Budapesten, hanem egyes megyeszékhelyeken is jelen van, ami legutóbb annak kapcsán került előtérbe, hogy fizetőssé tették a veszprémi pláza parkolóját. A budapesti körkép után egy nyugat-európai példát is bemutatunk, ahol sok esetben P+R helyett vagy mellett B+R parkolókat alakítanak ki.

2017 elején adták át a 4-es metró kelenföldi végállomásánál a negyedik P+R parkolót, amivel 1500-ra nőtt a rendelkezésre álló parkolóhelyek száma. Kétségtelen, hogy ez volt az elmúlt évek legnagyobb P+R parkolófejlesztése Budapesten, bár kisebb léptékű fejlesztésekről azóta is lehetett hallani. Ilyen volt békásmegyeri HÉV-állomás mellég tervezett 376 parkolóhely, melyről tavaly született döntés. Az elmúlt évek fejlesztései ellenére azonban tavaly év végén még mindig csak 5200 P+R parkoló állt a fővárosba érkezők rendelkezésére.

Ha elsőre nem is tűnik alacsonynak ez a szám, összevetve a 275 ezerre becsült napi ingázó autóval látható, hogy az autóval érkezők mindössze 2 százalékának van lehetősége a város szélén letenni az autóját, majd tömegközlekedéssel folytatni az útját.

A főváros 112 ezer fizetős parkolóhelye közül minden negyedik, 29 ezer, a XIII. kerületben található, de az V., VI. és VII. kerületekben együttesen is közel 20 ezer fizetős parkolóhely található. Ennek ellenére a parkolási nehézségek számos kerületben továbbra is gondot okoznak.

Mi lehet a megoldás?

Az egyértelmű, hogy a főváros parkolásának szabályozása elengedhetetlen, ami egy meglehetősen összetett megoldást kíván. Jelenleg kerületrészenként változó parkolási zónák vannak, eltérő díjszabásokkal. Korábban már merültek fel olyan tervek, amelyek a zónák mellett a parkolás időtartama szerint is differenciálnák a díjszabást, akár úgy, hogy az első negyedóra ingyenes, majd utána sávosan emelkednének a díjak. Erre egyébként más országokban is van példa, különösen a turizmus által jobban érintett területeken, mint például Velencében vagy Bécsben.

Emellett az autók környezetszennyezése alapján való differenciálás is szóba került, ami most a zöld rendszámos autók ingyenes parkolását jelenti. Ezt is tovább lehetne még bontani. Kétségtelen viszont, hogy már az is sokat segítene, ha az autósoknak nem kellene hosszú percekig keresgélniük a szabad helyek között, hanem célirányosan oda tudnának menni, amivel időt és üzemanyagot takaríthatnának meg. Erre egyébként már vannak parkolást támogató applikációk, amelyek várhatóan a következő években egyre több helyen lesznek elérhetők.

Az alapprobléma azonban a díjszabások átalakítása és a támogató applikációk ellenére is az, hogy túl sok autó jön be a városba, így továbbra is a P+R vagy a B+R parkolók építése és azok tömegközlekedésbe való hatékony bekapcsolása lehetne a megoldás, amit szerencsére egyre több budapesti fejlesztésnél figyelembe vesznek.

Ilyen megoldás születik a Városliget autómentesítésénél is, melynek kacsán Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója az elmúlt hetekben kiemelte, hogy a Kós Károly sétányt lezárják az autóforgalom elől és a Városligetet teljes egészét a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak adják át. Ezzel párhozamosan pedig amellett, hogy megszűnik a felszíni parkolás a Városligetben (az Állatkerti körút egy rövid szakaszát kivéve), a célforgalmi parkolási igényeket a Liget Budapest projektben épült új Dózsa György úti mélygarázs látja el, valamint az M3-as autópálya felől érkező autóforgalom számára összesen 1500 férőhelyes új P+R parkoló épülhet az M3 autópálya-bevezető – Hungária gyűrű – Mexikói út csomópontjában, a Mexikói úti Kisföldalatti-végállomásnál.

Hosszabb távon a B+R parkolók fellegvárából, Hollandiából is jó ötleteket lehet meríteni, ahol szinte minden nagyobb város vasútállomásán van egy nagyobb kerékpártároló, ahol akár a saját, akár a bérelt kerékpár elhelyezhető. Az alábbi videó jól szemlélteti, hogy a 70 ezer lakosú Assenben a vasúti pályaudvar felújítását követően milyen B+R parkolót alakítottak ki, ahol a vonatról leszállva mintegy 2 perc után már kerékpárral folytathatjuk az utunkat.

Vidéki városok parkolása

A P+R parkolókról általában Budapest kapcsán szoktunk beszélni, noha kisebb léptékben ugyan, de a helyzet a megyeszékhelyeken is hasonló azzal a különbséggel, hogy ott a fővárosinál is kevesebb az ilyen irányú fejlesztés. A napokban Veszprém példája került elő, ahol a központi helyen lévő Balaton Plaza fizetőssé tette az eddigi ingyenes parkolást amiatt, hogy sokan P+R parkolóként használták a bevásárlóközpont 400 férőhelyes parkolóját.

A döntés kapcsán Patkós Gergely, a pláza marketingvezetője a Vehir.hu-nak azt mondta, a fizetőssé válás legfőbb oka, hogy a belváros közelsége miatt sokan nem plázalátogatóként, hanem P+R parkolóként használták a bevásárlóközpont parkolóját.

Ez a példa is jól mutatja, hogy a mobilitás növekedésével és az autók számának emelkedésével egyre több helyen kell jó megoldást találni a parkolásra annak érdekében, hogy a városaink továbbra is élhetők legyenek. Ehhez pedig olyan új szokásokra és megoldásokra lesz szükség, ami a parkolást úgy teszi hatékonyabbá, hogy azzal a lehető legtöbb közlekedő a mostaninál elégedettebb legyen.

A cikk megjelenését a Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. támogatta.

Címlapkép forrása: Getty Images