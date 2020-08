Szeptemberben jöhet a nagy magyar rozsdatérkép!

Scheer Sándor, a Market Építő Zrt. vezérigazgatója és egyben az egyik legfontosabb ingatlanpiaci szakmai érdekegyeztető testületnek, a LITT-nek az elnöke adott interjút a minap a Világgazdaságnak, amiben beszélt többek között a Portfolio februári konferenciáján és több nekünk adott nyilatkozatában is felmerülő építőipari hatékonyságnövelésről, a háttérben készülő és várva várt hazai rozsdaövezeti térképről, illetve a Market tavalyi hatalmas árbevétel növekedéséről.

A járvány miatt hezitáló ingatlanberuházók meggyőzése érdekében az építőipar kollektív feladata az akár 10-15 százalékos árcsökkentés – mondta a Világgazdaságnak Scheer Sándor, a Market Építő Zrt. alapítótárstulajdonosa. Úgy látja, az ágazat GDP-arányos súlya a mostani 5-6 százalékról belátható időn belül újra elérheti a korábbi 9-10 százalékos szintet, ha munkaszervezésben, hatékonyságban 20-25 százalékkal javul a szektor szereplőinek teljesítménye.

A gazdaságot övező bizalomvesztés, a kereslethiány viszont az építőiparra is rányomja a bélyegét, az átrendeződés, a pozíciókeresés a szektorra is hatással van. Bizonytalanabbá váltak a megrendelők, főként az ipari beruházások terén, mivel a gyártócégek nagy része még nem talált magára. De az ingatlanfejlesztők egy része is kivár, pedig ha nem termelődik újra a szerződésállomány, az gondot okozhat. Az átmeneti nehézségek azonban részben ellensúlyozhatók a kormány gazdaságvédelmi intézkedéseivel és a Magyar Nemzeti Bank konstrukcióival - mondja a cégvezető.

Scheer úgy látja, hogy a vírus második hulláma nélkül is jöhet egy mélypont 2020 negyedik vagy 2021 első negyedévében, ha már nem érkeznek be újabb munkák. A kérdésre, hogy mi lehet a megoldás, a korábbi megszólalásaihoz hasonlóan úgy válaszolt: "Az építőiparnak árat kell csökkentenie, és ez kollektív feladat. Ebben az építőanyag-gyártóknak és -forgalmazóknak ugyanúgy partnernek kell lenniük, mint a szak- és generálkivitelező cégeknek, ha pedig vékonyabban fog a ceruza, racionalizálni kell a belső folyamatokat.

Ennek szellemében az utóbbi hónapokban mi is jóval visszafogottabban árazunk, akár 10-15 százalékkal alacsonyabb ajánlatokat téve.

Mikor jön a rozsdatérkép?

A piac által rendkívül várt rozsdaövezeti, 5% áfás, térképre kitérve megjegyezte:

A Lakás- és Ingatlanpiaci Tanácsadó Testület (LITT) legutóbbi, online ülésén is a barnaövezet volt a fókuszban, már mindenki a fejlesztési zónákat kijelölő térkép szeptemberi megjelenését várja.

"Meggyőződésem, hogy már ma is minden második újlakás-fejlesztés barnaövezeti, ezeknél utólagos átárazás várható a különbözet miatt." - teszi hozzá.

Ez a helyzet jelenleg azt eredményezi, hogy sok vevő talán most még kivár egy pár hetet, hogy biztosan olyan projektbe vásároljon, ami bekerül az 5%-os körbe, így akár 10-20 milliót is spórolhat az új lakásán. Az az összeg pedig elég jól tud jönni a lakás berendezésekor. Ugyanakkor az is kardinális kérdés, hogy a megkülönböztetett területek milyen irányba, a városok mely részeit segítik a fejlődésben, megújulásban.

Market profit

A tavalyi 188 milliárd forintos árbevétel mögött 36 százalékos növekedés volt egyetlen esztendő alatt, míg a 7,1 milliárdos profit nagyban nem tért el a korábbi évektől. Mit vár 2020 egészétől pénzügyileg? - teszi fel a kérdést a cikk szerője.

"Koronavírus nélkül is stagnáló állapotot terveztünk 2020-ra, hiszen szintet léptünk, ilyenkor érdemes két-három évre lassítani, nem pedig hajszolni a további robusztus növekedést. A tavalyival lényegében megegyező forgalmat tervezünk az idén, ennek jelen állás szerint nem lesz akadálya. Szerencsére a járvány előtt és alatt is elnyertünk olyan megbízásokat, amelyek segítenek a célok elérésében. A következő év izgalmasabb lesz, sok-sok feladat vár az anyacégre és a leányvállalatokra is, hogy tartsuk ezt a szintet." - válaszolta Scheer.

Van még munkerőpiaci nyomás?

"Sokan jöttek haza külföldről, főleg Ausztriából, Németországból, Nagy-Britanniából csatlakoztak hozzánk, és sokan még ma is velünk vannak, holott kint is újraindult az élet. Egytől egyig képzett szakemberekről beszélünk. De speciális volt az ukrán munkavállalók helyzete is, a többségük úgy döntött, nálunk vészeli át a járványt a munka és a biztos megélhetés miatt. Most már nem a munkaerőhiány a kulcsprobléma, hiszen mindenütt kisebb a volumen, a kevesebb feladatért is verseny van." - emelte ki a Market első embere.

Jön a második körös NKP a Marketnél?

"A Növekedési kötvényprogramban már részt veszünk, de mivel vannak még ötleteink, fontolgatunk egy második körös részvételt. Az eddigi húszmilliárd forintos forrás is azt a célt szolgálja, hogy nyugat-európai mintára új üzletágat fejlesszünk, azaz a minél nagyobb biztonság és a kiszámítható pálya érdekében érdemes lenne saját magunk számára építőipari munkákat generálni, ehhez pedig beruházóként és ingatlanfejlesztőként hozzájárulni. Az a cél, hogy pár év múlva a munkáink 30-50 százalékát már saját magunknak végezzük, ehhez hozzájárulhatna a kötvényprogram folytatása is."