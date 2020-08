Egy ország, ahol a járvány ellenére is virágzik a lakáspiac - Magyarország elbújhat mögötte

Érdekes elemzést tett közzé az EECFA (Eastern European Construction Forecasting Association) a török lakáspiaccal kapcsolatban, melynek legmeglepőbb eredménye, hogy a járvány alatt is virágoznak a lakástranzakciók Törökországban, ráadásul Magyarországgal összevetve a lakásépítésekben is jelentősen jobbak a számok.

Mit hozott a járvány Törökországban?

Sok gazdasághoz hasonlóan, a török gazdaság is áldozatul esett a járványnak. A kormánynak március közepétől óvintézkedések sorozatát kellett bevezetnie, iskolákat, egyetemeket és sok kereskedelmi intézményt is bezártak. A gyárakban és a legtöbb építkezésen le kellett állítani a munkát, vagy csökkenteni kellett a dolgozói létszámot. Sokan vesztették el munkájukat, és ezt a kormány nagy összegek elkülönítésével orvosolta. Számos intézmény küzdött pénzügyi nehézségekkel, melyet kölcsönökkel és fizetési moratóriummal igyekeztek kompenzálni. Számos áru és szolgáltatás iránti kereslet csökkent, beleértve az ingatlanokat is.

A magasépítést is sújtotta a válság: 2020. I. negyedév végén az építési engedélyek alapterületükben összesen 11,4 százalékkal, a használatbavételi engedélyek 41,1 százalékkal voltak alacsonyabbak, mint 2019. I. negyedévében. A befejezett lakások száma 152 ezer volt, mely 39,5 százalékos csökkenést jelent 2019. I. negyedévéhez képest. A II. negyedévben viszont úgy tűnik, hogy a magasépítés helyreállt, amit a 2020 első félévében mért 40,8 százalékos növekedés is bizonyít 2019 első félévéhez képest.

Törökország lakosságszáma nagyjából 8-9-szerese Magyarországénak, így az egy negyedév alatt befejezett 152 ezer lakás olyan, mintha Magyarországon 16-17 ezer lakás készült volna el, ami éves szinten 64-68 ezer lakást jelentene. Ehhez képest a tavalyi, kimondottan erősnek számító évben, alig több mint 20 ezer lakást adtak csak át nálunk, Törökországban tehát arányosan nézve is közel háromszoros volumenben épülnek lakások a magyar fejlesztésekhez képest.

Ösztönzés a lakáspiacnak

A lakástranzakciók ösztönzése céljából a török kormány idén júniusban intézkedést vezetett be, mely szerint a lakáscélú jelzálogkölcsönök hitelfedezeti rátáját 90 százalékra emelték. A három állami tulajdonban lévő banknak a jelzálogkölcsönöket piaci kamatlábak alatt és hosszabb lejárattal kellett kínálnia (0,64 százalék/hónap új lakás esetén, 0,74 százalék/hónap használt lakások esetén, mindkettő 15 éves lejárattal) amikor az éves növekedés a fogyasztói árindexben 12,62 százalék volt 2020 júniusában.

Az intézkedés nagy hatással volt a lakáspiacra. A március-áprilisban eladott lakások száma 42,8 ezerre, illetve 50,9 ezerre csökkent, viszont a bejelentést követően júniusban 190 ezer, júliusban pedig 229,4 ezer lakást adtak el. Ez 209,7 százalékos, illetve 124,3 százalékos növekedést jelentett 2019 azonos hónapjaihoz képest. A júliusi tranzakciószám a havi történelmi csúcs, a júniusi pedig a második havi történelmi csúcs. 2020 június-júliusban összesen 419 369 lakást adtak el. Ebből 232 222 volt (55,4 százalék) a jelzálogkölcsönnel eladott lakás melyeknek aránya az összes eladott lakásból 12,5 százalék volt 2019 azonos két hónapjához képest.

Az márciusi és az áprilisi 40-50 ezer eladott lakás Magyarországon 6 ezer lakásnak felelne meg. A Duna House tranzakciószám-becsléséből kiderül, hogy áprilisban 5971 lakás cserélt gazdát, tehát nagyon hasonlók az arányok. Míg júliusra ezek a számok Magyarországon nagyjából megduplázódtak, addig Törökországban a fent is említett intézkedések hatására a négy-ötszörösére nőttek.

A médiában sokat vitatott kérdés, hogy az állami bankok által, piaci kamatlábak alatt nyújtott jelzálogkölcsönök hozzájárulnak-e az újonnan épített lakásállomány eladásához. Az újlakás-értékesítések száma 2020 június-júliusában összesen 126 569 volt, a teljes értékesítés 30,2 százaléka. Az új építésű lakások magasabb ára (a meglévőkhöz képest) lehet az oka az új tranzakciók 30 százalékos szintjének. Egy török sajtóorgánum szerint az állomány mintegy 24 százalékát szívták fel az idén június-júliusi új tranzakciók.

Az intézkedés hozzájárult ugyan a lakásigény megújulásához, amely a járvány alatt igencsak megcsappant, de mivel ez a szintű kamattámogatás valószínűleg hosszú ideig nem maradhat fenn, érdekes lesz, hogy a következő hónapokban miként tér vissza a török lakáspiac a szokásos pályára.

Az EECFA (Eastern European Construction Forecasting Association) nyolc kelet-európai ország építési piacát kutató nemzetközi szövetség, mely a helyi kutatóintézetek, illetve az alapító valamint kutató és adminisztratív központ Buildecon és a módszertani hátteret biztosító Eltinga együttműködése.

