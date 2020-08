Megszólalt a Magyar Kerékpárosklub is a nagykörúti változtatásokról

Karácsony Gergely a mai napon bejelentette, hogy mi lesz a Nagykörút átmeneti biciklisávjával, aminek kapcsán a Magyar Kerékpárosklub is megszólalt.

A Magyar Kerékpárosklub üdvözli a nagykörúti, Bartók Béla úti, Villányi és Tétényi úti kerékpársávok megtartásáról hozott döntést annak ellenére, hogy a Nagykörút józsefvárosi szakaszán nem a körút átfogó megújulását szolgáló megoldás születhet. Ahol helyet adnak a kerékpározásnak, ott azt használni fogják: a Nagykörút pár hónap alatt Budapest második legnépszerűbb kerékpársávja lett napi 4-5000 használóval az Oktogonnál.

A körúti biciklisáv vonzó kapcsolatot nyújt a kerületek között, segít kerékpárra váltani azoknak az akár autóval közlekedőknek is, akik még nem indultak el biciklivel. A kerékpársávok egyszerre csökkentik a járdán biciklizők számát és autóval is kiszámíthatóbb helyzetet teremtenek.

Régi tartozás és törvényi kötelesség is helyet adni a kerékpározásnak Budapest főútvonalain, ami nélkül a főváros pártokon átívelő támogatással 2014-ben és 2019-ben is elfogadott mobilitási terve sem lenne teljesíthető. Gyors megoldással más utakon is kerékpársávokat lehetne felfesteni a Kerékpárosklub szerint.

A koronavírus terjedése miatt is fontosak a kerékpársávok: biciklin olcsón, egészségesebben és forgalmi dugók nélkül elkerülhető a vírus. A főpolgármester bejelentette, hogy programot indítanak a Nagykörút megújítására, amit 22 civil szervezet kért. A megújulás alapköve lehet a kerékpársáv, de közlekedésen túlmutató megoldás kell az élhető belváros hiányára, a lakók, kereskedők és vendéglátósok problémáira, hogy közlekedési folyosóból újra virágzó korzó lehessen a Nagykörút.

