Már nem a márvánnyal beépített lakások számítanak az igazi luxusnak: egy új elem adja az exkluzivitást

A pandémia során szinte minden ingatlantípusnál felértékelődött a külső terek megléte, az új igények pedig új irányt is adhatnak a jelenleg tervezés alatt álló projekteknek és az egész építész szakmának. Bjarke Ingels dán építész szerint eljött az idő, hogy az innováció felpörgesse az építészetet és nemcsak az erkélyek kapcsán szeretne elindítani egyfajta forradalmat, hanem a lakások elrendezésében, a statikai rendszerekben, a mechanikai megoldásokban, a homlokzatok energiahatékonyabbá tételében is változásokat szeretne - írja az Octogon.

Korábban egy 7 pontos lista alapján már végigvettük, hogy miként alakíthatja át a lakásainkról alkotott elképzeléseinket a koronavírus, ezek röviden:

Lakás helyett inkább házat Bunkerek, dugig töltött kamrák és elkülönített helyiségek a házban Saját víz-, és energiaellátás Szűrőrendszerek, okos otthon Városi konyhakertek kialakulása Az otthonunk az új irodánk Tömegtermelés leállása

Kapcsolódó cikkünk 2020. 03. 27. Élet a koronavírus után: így alakítja át egy világjárvány az otthonainkat

Bjarke Ingels dán építész új elképzeléseiről számolt be, ennek nagyon fontos eleme az erkély, a növények, a zöld megoldások és szintén a jövőbe mutató és élhető városfejlesztés.

Sustainable World 2020 Szeptember 9-én rendezzük meg a fenntarthatósági konferenciánkat, ahol az ingatlafejlsztési vonatkozások is előtérbe kerülnek.

A dán építész 5 elképzelése:

Új lakástípus az elvált szülők gyerekének

Ingels szerint a hagyományos lakótér kialakítás nem felel meg minden családtípusnak, példaként egy olyan lakóparkot említett, ami főleg az elvált szülők és a gyermekek számára jelenthet nyugodt környezetet. Amszterdamban a Sluishuis lakókomplexumban két külön bejáratú apartmanokat terveztek egymás mellé, amiket egy közös szoba köt össze. Így nem kell sem folyamatosan költöznie az elvált szülők gyermekének, de még abból sem adódik probléma, hogy melyik szülőnél van épp.

2. Az erkélyek, mint közösségi tér, vagy iroda

Az erkélyek szerepe abból a szempontból változhat az építész szerint, hogy ezentúl még jobban a lakás szerves részét fogják képezni. A pandémia alatt sokan kiköltöztek az erkélyre dolgozni, vagy az erkélyen olvastak és napoztak. Ezen túl közösségi térként is funkcionálhatnak, az építész által tervezett egyik lakóparkban például tudatosan úgy alakították ki a teraszokat, hogy lehetőséget adnak a szomszédokkal való csevegésre.

Property Market RELOADED 2020 Töltsük meg együtt élettel a hazai ingatlanpiacot. Találkozunk a Property Market RELOADED konferencián.

3. Természetes fény és zöld falak

Ingels szerint az erkélyen dolgozni már csak azért is hasznos, mert sokkal produktívabb és egészségesebb lesz az ember akkor, ha a természetes fény és az időjárás váltakozásai közvetlenül a szemei előtt zajlanak, különösen, ha mindez egy zöld növényekkel borított környezetben történik. Ezért a kiemelt hangsúlyt kaphatnak a jövőben az épületeken belül, vagy kívül lévő zöld falak.

4. A luxus újragondolása

Az építész szerint elmúlt az az időszak, amikor a márvánnyal borított fürdőszoba, a legjobb minőségű elektronikai berendezések, és a saját jakuzzi jelenti a luxust, a jövőben a természet és annak közelsége adja az igazi luxust és az exkluzív életérzést. Példaként hozta a mexikói dzsungelben tervezett sátor-projektjét, a Nômade-t, amelyben pálmafák alatt kialakított bungalókban élvezhetnék a természet közelségét az ide látogatók.

5. Újratervezett utcák

Az építész tervezőirodája 2020 elején mutatta be a Toyota Woven City terveit, a város a Fuji hegy lábánál található gyár helyére épülne, amelynek a bezárását tervezi a Toyota. A jövő városa laboratóriumként működne az önvezető autóknak, okos otthonoknak, mesterséges intelligenciának és kétezren laknák. A város kialakítása során az utcák elrendezése is újdonságot rejtene: az utcák egy részén lehetne csak parkolni, és ott is elektromos autókkal, egy másik utcatípusnál robogóval, vagy kerékpárral lehetne csak közlekedni. A harmadik típusnál pedig csak a gyalogosközlekedés a megengedett, mindez teljesen zöld környezetben, hogy úgy lehessen átsétálni a városon, hogy nem kell elhagyni a zöldesített részeket.