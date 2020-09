Vitézy Dávid: Budapest közlekedésében növekednie kell a kerékpározás részarányának

Budapesten növekednie kell a kerékpározás részarányának a közlekedésben - ezt a célt már a 2013-as Balázs Mór Terv is tartalmazta és azóta is konszenzus övezi ezt a célkitűzést, hisz a legzöldebb, legfenntarthatóbb, leginkább a városban élő emberek egészségének megőrzését szolgáló közlekedési módról van szó - mondta el Vitézy Dávid közösségi oldalán , kiemelve, hogy ebben talán nincs is politikai vita.