Megfizethető bérlakások? - Ez kell ahhoz, hogy ne csak a leggazdagabbak tudjanak új lakást bérelni

A rozsdaövezeti kormányzati lakásprogram volt a Lakás Konferencia fő témája, a szakértők a különböző finanszírozási, szociális, kormányzati, önkormányzati, fejlesztői, építőipari, jogi aspektusokat foglalták össze és mondták el, hogy mire van szükség ahhoz, hogy a lakásprogramban valóban megfizethető árú és bérleti díjú lakások épülhessenek. Bemutatjuk a legfontosabb gondolatokat, amelyek a konferencia beszélgetéseiben elhangzottak.

Az eszközökről, a lehetőségekről, a következő lépésekről és a legfontosabb feladatokról volt szó a megfizethető lakhatás kialakítása érdekében a Lakás Konferencia első kerekasztal-beszélgetésében. A legfontosabb gondolatokat gyűjtöttük össze a fejlesztési, finanszírozási, állami, urbanisztikai, önkormányzati oldal képviselőitől.

Vitézy Dávid, vezérigazgató, Budapest Fejlesztési Központ, elmondta, hogy: "Ha a kormány készülő programja el tudja érni azt, hogy a fejlesztőket a rozsdaövezetek felé terelje, akkor több tíz hektáros területek állnak rendelkezésre, ami több tízezer lakásnak adhat helyet." Vitézy Dávid hozzátette:

Ezek a területek nagyságban, közlekedési infrastruktúrában és lehetőségben évtizedekre előre ki tudnák szolgálni a lakásépítési igényeket.

Dr. Takács Ernő, portfolióért felelős vezérigazgató-helyettes, WING, a fejlesztői oldal képviseletében a rozsdaövezeti program bérlakáspiaci lehetőségeire hívta fel a figyelmet: "Amíg nem kerül a helyére a már kivezetett kedvezményes áfa, addig a fejlesztők csak a rozsdaövezetekre fognak koncentrálni, mert ott biztosított a megtérülés." Majd a szakértő hozzátette, hogy:

A legfőbb célunk, hogy Magyarországon legyen befektetői bérház-piac.

Takács Ernő elmondta azt is, hogy ezt nem sikerült kialakítani az elmúlt 30 évben, miközben a többi ingatlanpiaci szektorban ez már létezik, méghozzá 1,5 milliárd eurós volumenben. Ha ebbe sikerül bevonni a lakáspiacot is, az megduplázhatja ezt a számot.

Nagy Gergely, Budapesti Régió - ügyvezető igazgató-helyettes, OTP Csoport, a finanszírozási szereplők nagy problémáját foglalta össze:

A bérlakásprogram kereskedelmi banki finanszírozására nincsen példa. Nagyon nehéz lesz ezt banki oldalról megugrani, amikor nem látjuk a jogi szabályokat, nincsenek piaci benchmarkjaink.

- mondta el Nagy Gergely, majd hozzátette: "Egy bank úgy szeret finanszírozni, hogy a korábbi eseteket összehasonlítja, és ennek megfelelően kalkulál. Készen állunk arra, hogy finanszírozzunk, de kell valamilyen kockázati átvállalás, mert itthon ez egy nem létező dolog egyelőre."

Misetics Bálint, szociálpolitikus, a főpolgármester lakás- és szociálpolitikai főtanácsadója, Főpolgármesteri Iroda, a jelenlévők figyelmét a megfizethetőségre hívta fel: "Egy új építésű lakásban havonta négyzetméterre lebontva 4000 ezer forintot kell fizetnie a bérlőknek, ezt a lakbért nagyságrendileg a budapestiek 15%-a tudja megfizetni. A szakértő hozzátette,

A nagy kérdés, hogy a kormány kíván-e másokat is, mint a leggazdagabbakat lakáshoz juttatni. Remélem kíván, hisz ez lenne a helyes.

Fábián Gergely, ügyvezető igazgató, MNB, a komplex megoldás fontosságát hangsúlyozta: "Nehéz lenne egyet kiragadni azokból a tényezőkből, aminek a szóban forgó lakásprogramban meg kellene jelennie, a lakáspolitika egységében, átfogóan fontos. A lakáspiac mindennel összefügg, a lakások drágák, nincs bérleti piac, rossz minőségű az állomány, kevés épül, szerintünk 30-40 ezer lakásra szükség van évente." Hozzátette azt is, hogy

Ez egy nagyon fontos program, de komplexen kell nézni, különben egy-egy rész elveszik és az egész sikere rámegy.

Átalakul a város, évtizedes fejlesztési tervek készülnek

A konferencia egyik előadása kifejezettten a főváros aranytartalékailag foglalkozott várostervezési és urbanisztikai szempontból. Soóki-Tóth Gábor MRICS, elemzési vezető, Otthon Centrum, előadásában kiemelte, hogy: "A budapesti gyárterületek a kiegyezést követően indultak fejlődésnek, majd ez a XX. század során jelentősen bővült. A 90-es évek után a klasszikus iparterület sok helyen átalakult vagy megszűnt a termelés." A szakértő hozzátette, hogy:

A legnagyobb barnamezős területek nem a legdrágább területeken találhatók, ami tovább javíthatja a megfizethetőséget, főleg ha az állam nem hárítja át a terület költségét a majdani fejlesztőre.

​A konferencia következő kerekasztal-beszélgetése során tovább folytatódott a rozsdaövezeti lakásprogrammal kapcsolatos feladatok és lépések hangsúlyozása.Erő Zoltán, főépítész, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, elmondta, hogy: "Alapvetően örülünk a barnamezős, rozsdaövezeti programnak, a szomszédos fővárosokban is ez most az egyik legfontosabb városfejlesztési téma. Hozzá kell azonban tenni, hogy az 5 százalékos lakásáfa csak egy eszköz, ami mellett fontos, hogy a kármentesítésre, az infrastruktúra kiépítésére is válaszokat kell majd adni." Hozzátette azt is:

Fontos, hogy szakértői egyeztetések útján történjen ez a kijelölés, ne csak kormányrendelet útján.

Kiss Gábor, ügyvezető igazgató, Metrodom Kivitelező Kft., szerint a piaci alapú mellett a szociális alapú lakásvásárlás is nagyon fontos kérdés, mert akik nem tudnak megfelelő önerőt előteremteni, számukra a bérlakásfejlesztés jelenthet megoldást. Kiss Gábor felhívta rá a figyelmet, hogy:

A bérlakások piacán ugyanakkor fejlesztőként nagyon nehezen jön ki a matek, a 4000 forintos négyzetméterenkénti bérleti díj az alja annak, hogy megfelelő hozamok legyenek, ezért is kellenek a programba olyan elemek, ami a piaci és a szociális lakhatás kialakulását segítheti.

Scheer Sándor, vezérigazgató, Market Építő Zrt. kiemelte, hogy:

A cél, hogy évente legalább 20 ezer lakás épüljön és ennek egy része legyen bérlakás, de ezt komplexen kell kezelni, városfejlesztési, társadalompolitikai, szociális, politikaiszempontból.

A vezérigazgató hozzátette, hogy az építőipar a covid előtt megfelelő kapacitással működött, de sok tartalék van a hatékonyságnövelésében, ami nem is a gépesítésnél kezdődik, hanem a tervezésnél. A lényeg, hogy ne hektikus legyen a piac, hanem hosszú távon is kiszámítható.

Schneller Márton Domonkos, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár, Miniszterelnökség, a rozsdaövezeti térkép kapcsán elmondta:

A rozsdaövezetek területeiről már korábban is készültek anyagok, ezeket felül kell majd vizsgálni, de egyébként ezek ismertek. Éppen ezért a területek kapcsán nagy változtatásokra nem valószínű, hogy számítani kell.

A szakértő hozzátette, hogy hatalmas költséget jelent, hogy sokan kiköltöznek az agglomerációba, egy szétterülő várost nem lehet infrastruktúrával ellátni. A mennyiség mellett a minőségre is fókuszálni kell, a korábbi lakóparkok 15 négyzetméret/lakás zöldterülete az elmúlt 20 évben 5-12 négyzetméterre csökkent, emellett az intézményrendszer jogi szabályozása is nagyon fontos lenne, hogy ne szigetszerű megoldások legyenek, hanem a főváros egészét vegyék figyelembe. ​

A jogi problémákra Dr. Ódor Dániel, Partner, Taylor Wessing, hívta fel a figyelmet: "A piac nagyon pozitívan fogadta a barnamezős fejlesztések lehetőségét, de mindenki nagyon várja a részéleteket, mert addig a fejlesztések többsége áll. A bérleti szerződéseknél még ma is egy 1993-as szerződés az irányadó, az új PTK valamennyire ugyan hozzányúlt ehhez, de komplex változásokra lenne szükség." Hozzátette azt is, hogy:

Ma mindenki egy évre köt bérleti szerződést Magyarországon, ami sem a bérlőnek, sem a bérbeadónak nem jó megoldás. Kellene egy közép és egy hosszabb távú szabályozás, hogy a bérlők nagyobb biztonságban legyenek és a bérbeadóknak is legyen egy kiszámíthatóság.