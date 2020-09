Hét magyar cég is bekerült a digitális technológiai innováció topligájába

A startup világ egyik legélénkebb szegmensének tartott proptech piacon a befektetési kedv 5 év alatt megtízszereződött. Tavaly már 2,6 milliárd dollár friss tőke áramlott az ingatlanszektor digitalizációját segítő vállalkozásokba, de előzetes adatok szerint 2020 első félévében 7 milliárd dollárnyi üzlet született, a COVID-válság kiváltotta digitalizációs boomnak köszönhetően – derül ki a KPMG által készített felmérésből. A digitális technológiai innováció topligájáról készített listán már 7 magyar cég szerepel.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A KPMG évente összegyűjti és publikálja azoknak a vállalkozásoknak a listáját, amelyek valamilyen innovatív megoldást hoztak az építőiparba, az ingatlanok adásvételébe, vagy az ingatlanüzemeltetésbe. Ezek a proptech (property technology) vállalkozások ugyanis hihetetlen összegű tőkét vonzanak, mivel a szektor bármely szegmensének digitalizációja óriási megtakarításokkal és hatékonyságnövekedéssel járhat.

Property Investment Forum 2020 A proptech iparág kiemelt témája lesz a november 19-i Property Investment Forum 2020 konferenciának. Részletekért kattints!

Az innovatív megoldások emellett jellemzően hozzájárulnak a környezeti szempontból fenntartható fejlődéshez is, mert nemcsak a kiadásokat csökkentik, hanem az építőipari beruházások és az ingatlanüzemeltetés károsanyag-kibocsátását is, és ezt a vevők és bérlők egyre inkább értékelik. A felmérés szerint az alacsony károsanyag-kibocsátású ingatlanok fele annyi idő alatt találnak vevőre, mint kevésbé igényes kivitelezésű társaik, és ez nagyon fontos a nagy tőkeigényű ingatlanfejlesztési szektorban.

Ehhez képest az ingatlanfejlesztés és üzemeltetés sokáig lemaradt a digitalizációt illetően a kereskedelemhez vagy a pénzügyekhez képest, most viszont öles léptekkel dolgozza le a hátrányát, így világszerte nő az érdeklődés az innovatív megoldások iránt. A cég felmérése szerint 2014 óta a proptech vállalkozásokba fektetett tőke 766 százalékkal emelkedett, és csak 2019-ben elérte a 2,6 milliárd dollárt.

Ebben a helyzetben érte el a szektort a koronavírus-járvány, ami még inkább felkeltette az érdeklődést a proptech cégek iránt, hiszen ezek megoldásai részben emberi interakciókat váltanak ki az építőiparban, a munkahelyeken, vagy az ingatlankereskedelem és üzemeltetés más területein. Továbbá minden esetben jelentős hatékonyságjavulást ígérnek, és általában lehetővé teszik a szektor számára a gyors reagálást és a kiadások csökkentését, ami a járvány miatt ugyancsak felértékelődött. Nem véletlen, hogy a befektetési kedv idén még a tavalyihoz képest is jócskán felgyorsult, az Unissu adatai szerint idén az első félévben 7 milliárd dollár befektetési tőkét vonzott a szektor.

Ezen a piacon játszik fontos szerepet a KPMG proptech cégeket és befektetőket összekötő oldala, amire idén a tavalyi 5-tel szemben már 7 magyar vállalkozás is felkerült. Az Árminimum, a Lokchek, az OrtoGraph és a Rollet a folyamatok digitalizációjában hozott új megoldásokat, az OOTT technologies és a Parkl az IoT kategóriában, azaz a hétköznapi eszközök webes vezérlésében alkotott újat, a Beyond Visual pedig a Virtuális Valóság és 3D tervezés területén szállít megoldásokat.

A proptech iparág alakulásával a Portfolio is kiemelten foglalkozik. A fenti 7 cég közül az OrtoGraph, a Rollet és a Parkl is szerepelt már előadóként korábbi konferenciáinkon és a proptech a november 19-i Property Investment Forum 2020 konferenciának is fontos témája lesz.

Címlapkép forrása: Getty Images