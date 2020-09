Ez sem lesz már a régi - Ezeket az otthonokat keresik az első hullám után a vásárlók

Az járvány első hulláma után is már érződött, hogy a home office miatt nagyobb szerepet kapnak az otthonaink és a hozzájuk kapcsolódó erkély, vagy kert. Sőt a belvárosi lakhatást is már sokan elcserélnék egy családi házra az agglomerációban, vagy egy vízparti üdülőre akár. Most a második hullámban vélhetően még többen lesznek, akik nagyobb térre, több kinti helyiségre és a természet közelségére vágynak majd. A lakhatási szokások megváltozását mérte fel 44 országban több mint 700 ügyfél megkérdezésével nyár végén a Knight Frank.

Egyértelműen látszik, hogy a járványhelyzettel párhuzamosan a mindennapokban jelentkező igények is megváltoztak, nincs ez másként a lakáskereséssel és vásárlással sem. Nemcsak más szempontok lettek fontosak az otthon kialakításában, elrendezésében, de a népszerű ingatlantípusokban is történtek átrendeződések. A belvárosi lakás és egy kijjebb eső családi ház közötti választásban egyre többen hajlanak az utóbbi felé, és ezért tenni is hajlandóak. A 44 országból megkérdezett válaszadók negyede, a járvány miatt nagyobb valószínűséggel költözne el a jelenlegi otthonából, közülük 40% más lakóingatlant keresne, de ugyanazon a környéken, 26% pedig más lakóingatlant keresne valahol az országban.

Ami talán még meglepőbb, hogy a költözni vágyók 34%-a még csak az adott országban sem maradna feltétlenül, a jó életminőség, a politikai stabilitás, a biztonságos valuta és kiváló oktatási intézmények miatt nekik egy külföldi költözés esetén az Egyesült Királyság, Spanyol-, és Franciaország volt a befutó. A kérdés már csak az, hogy milyen otthonra vágynak a járvány első hulláma után az otthonkeresők?

Családi ház, nagyobb tér és kert

A bezártság után nem meglepő módon az egyik legfőbb szempont, hogy a lakásvásárlók több térre vágynak, a megkérdezettek mintegy 45% -a mondta, hogy nagyobb valószínűséggel vásárolna most családi házat, mint a járvány megjelenése előtt, de vízparti otthonokat (40%) és a vidéki házakat (37%) is támogatták. A lakások iránti kereslet nagyrészt állandó maradt, a válaszadók 52%-a állította, hogy a lakáshoz való viszonyulása változatlan.

Az sem meglepő, hogy a válaszadók 66% -a szerint a nagy kertek és a kültéri helyek fontosabbak, a lezárási időszak pedig úgy tűnik olyan szempontokat is felerősített, mint a wellbeing, vagyis, hogy megfelelő legyen a környezet a munkához és a tanuláshoz. Ehhez részben kapcsolódik is, hogy privát szféra is nagyobb hangsúlyt kapott, de több mint 30 százalékban a lakásvásárlásnál az is kiemelt szempont lett, hogy lehetőség legyen a bővítésre, vagy egy családtag elszállásolására a lakóingatlan közvetlen közelében.

Vissza fog térni az utazás?

A felmérés az utazási szokásokkal is foglalkozott, nemcsak a turisztikai megközelítés miatt, hanem azért is mert sok olyan ingatlantulajdonos van, akinek a bevételei nagy részét teszi ki a rövidebb távú lakáskiadás. Az utazás kérdésében viszonylag bizakodóak a válaszadók, több mint negyedük vagy utazott már külföldre a nyáron, vagy a lezárási intézkedések enyhítését követően egy hónapon belül elindulna.

Korábbi cikkeinkben már többször is írtunk róla, hogy a turizmusban tevékenykedő szakértők általában erős visszatérő utazási kedvre számítanak, szerintük ha meg is változnak a szokások, a nyaralás és utazás önmagában nem fog eltűnni, sőt az elfojtott kereslet miatt még erősebb is lehet a jövőben.

Az azonnal elinduló nyaralók mellett, további 25% úgy nyilatkozott, hogy 1-3 hónapon belül útra kelne, 36% körülbelül 3-12 hónap után kezdene el ismét utazni, és csak 13% mondta, hogy legalább 12 hónapot várna, mielőtt tengerentúli útra indulna. Ez alapján a megkérdezettek mintegy fele a lezárásokat követően ismét utazna, harmaduk pedig egy fél éves csúszással térne vissza, ami turisztikai szempontból egy viszonylag kedvező, gyors felpattanást jelez előre a korlátozások és a járványhelyzet után.

Milyen árakra számítanak a vásárlók?

A felmérés kitért arra is, hogy milyen várakozásaik vannak a költözni vágyóknak. A megkérdezettek többségében (56%) a lakóingatlan-árak csökkenésére számítanak a következő 12 hónapban. Ugyanakkor a riportban felhívják arra is a figyelmet, hogy a korábbi előrejelzések szerint a 2020-as évi csökkenést, 2021-ben már egy gyors növekedés válthatja fel a globális lakóingatlan piacon. A Portfolio korábban a hazai szakértőket kérdezte meg, hogy mit várnak a következő időszakra, erről itt írtunk korábban:

Végül a nemzetközi válaszadókat egy lehetséges második lakóingatlan, nyaraló vásárlásáról is kérdezték, akiknek a Azok a válaszadók 56% -a, akik az árcsökkenésre számítanak a következő 12 hónapban, 27% arra számít, hog%-a nyilatkozott úgy, hogy a járvány után nagyobb valószínűséggel venne még egy ingatlant, akár külföldön. Kétharmaduk számára a legfontosabb szempont az lenne, hogy az adott ország kormánya hogyan kezelte a koronavírus járványt. Emiatt a "második otthon" tekintetében a legnépszerűbb országok között van Németország, Ausztria, Görögország, az Egyesült Arab Emírségek, Szingapúr és Új-Zéland.