Látványos elemmel folytatódik a Déli összekötő vasúti híd korszerűsítése (képek)

Helyére emelik az első hídelemet, amivel új fejezet kezdődik a Déli összekötő vasúti híd korszerűsítésében. A Duna-part közelében a déli összekötő vasúti hídnál tartott sajtótájékoztatón Fürjes Balázs elmondta: új egyensúlyra van szükség Budapest közlekedésében a közösségi, az egyéni autós, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés, továbbá Budapest és az agglomeráció között. A Duna kötöttpályás átjárhatósága túlnyomórészt a déli összekötő vasúti hídon múlik, ezért nagy jelentőségű annak felújítása, a hídelemek és sínpárok cseréje, illetve bővítése, aminek eredményeként lesz egy új, harmadik sínpár is. Jelenleg óránként és irányonként két elővárosi vonat haladhat át, a felújítás után ez hatra fog nőni. A déli összekötő vasúti híd folytatása a déli körvasút lesz a Kelenföldi és a Ferencvárosi pályaudvar között. A cél, hogy minden irányban negyedóránként induljon szerelvény az elővárosi vonalakon és megduplázódjon a forgalom - mondta az államtitkár.

Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója kiemelte, hogy a híd az első fontos lépés a déli körvasúthoz. Jelenleg szinte minden elővárosi vonat egy budapesti fejpályaudvarra fut be, mint egy zsákutcába. Most ez a szűk kapacitás, ezen fog segíteni a körvasút, ami lehetővé teszi, hogy több szerelvény jusson be a fővárosba. Ehhez jelenleg hiányzik a kapacitás és a megállók. Előbbin segít a déli összekötő vasúti híd, utóbbin megállók létesítése: Kelenföld után az első Budán a Nádorkert a Kopaszi gátnál, a második Pesten a Művészetek Palotája mögött a Közvágóhídnál, a harmadik pedig az Ecseri úti 3-as metró megállónál lesz - magyarázta a szakember.

A felújítás és átépítés alatt álló déli összekötő vasúti híd egyik elemét szállító bárka, valamint a Clark Ádám úszódaru a Dunán 2020. szeptember 16-án. Forrás: MTI/Máthé Zoltán

Így a déli körvasút 3 metróvonalat is érint majd: az Ecseri útnál a 3-ast, Kelenföldnél a 4-est és Közvágóhídnál a leendő 5-öst, de a kőrvasút Kelet- és Nyugat-Magyarországot is legalább 3/4 órával közelebb hozza egymáshoz azzal, hogy a vonatoknak nem kell a budapesti fejpályaudvarokra befutniuk - tette hozzá Vitézy Dávid.

Nyiszter Tamás, a MÁV Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese kiemelte, hogy Magyarországon a legjelentősebb vasúti híd a déli összekötő, amely Kelet- és Nyugat-Magyarországot kapcsolja össze. Idén az első fél évben több mint 50 ezer szerelvény, napi 277 vonat, egy év alatt több millió utas közlekedik ezen a hídon. A déli körvasút kulcsfontosságú fejlesztés.

Nyul Zoltán, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese a sajtótájékoztatón elmondta: a most induló munkálatok a tervek szerint két év múlva, 2022 szeptemberében érnek véget. A híd alszerkezetében a pesti oldalon csak kisebb korrekciók lesznek, a budai oldalon viszont 15 méterrel hátrébb kerül a hídfő, ennyivel nő a híd alatti tér.

A déli összekötő vasúti Duna-híd fejlesztése az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából a NIF Zrt. beruházásában valósul meg. A kivitelezést a Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Kft. végzi nettó 36 milliárd forint értékben. Az összekötő vasúti hidat a déli körvasút fejlesztésének részeként korszerűsítik. A teljes program a NIF Zrt. és a Budapest Fejlesztési Központ együttműködésében valósul meg, több ütemben.

A cikk megjelenését a Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. támogatta.

Címlapkép forrása: MTI / Máthé Zoltán