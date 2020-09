Felturbózná a lakásépítéseket az MNB - A fiatalokat és az állami alkalmazottakat a lakásbérlésben segítené

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

Az MNB javaslatainak a célja, hogy a romló lakáspiaci trend megforduljon és legalább 30 ezer lakás felépüljön, valamint a meglévő lakásállomány is korszerűsödhessen.

Lakáspiaci és otthonteremtési javaslatok

A barnamezős területek kijelölésének véglegesítése és jogszabályban rögzítése annak érdekében, hogy mihamarabb elindulhasson a program.

Általános 5 százalékos lakásáfa visszaállítása kiegészítve egy 4 százalékos szektorális különadóval az értékesítési célú újlakás-fejlesztések fellendítése céljából, amely alól a barnamezős övezetekben mentesülnének a fejlesztők.

Áfavisszatérítés lehetőségének kiterjesztése az összes településre a magáncélú új lakóingatlanok építésénél a most is érvényes feltételekkel.

Bérlakás program fiataloknak, valamint állami alkalmazottaknak. A célcsoport így korszerű, energiatakarékos és élhető lakásokhoz jutna, amely megfelelő körülményeket nyújt a családalapításhoz. Ehhez szükséges a lakásbérlésre vonatkozó szabályozói háttér kialakítása és a bérlakás építési projektek finanszírozásának támogatása állami garanciavállalással.

Hazai építőipari alapanyag-gyártói kör és kapacitás bővítésének ösztönzése az építőipar importarányának csökkentése céljából. Ágazati innovációk feltérképezése, ösztönzése.Gépesítettség további növelése az építőiparban.

Az 50 pontos csomagban további két pont is kapcsolódik a lakáspiachoz, az egyik a fiatalok otthonhoz jutására, a másik a hitelezéshez kapcsolódik:

Fecskeház programok indítása. A fecskeház programok elindítása támogatni tudja a fiatal párok gyermekvállalását és keresletet növel a beruházási igény által a nemzetgazdaságban. A fecskeház programok keretében egyrészt az üresen álló önkormányzati lakásokat lehetne bérbe adni fiatal párok számára meghatározott időtartamra, másrészt a program keretében új lakások építésére is sor kerülhetne.

Új lakáshitel-program energiatakarékos lakások építésének ösztönzésére. A jelenlegi - régiós és historikus összevetésben is - alacsony lakáspiaci megújulási szintet érdemben növelheti egy finanszírozási program, amely hosszú távú, kedvező kamatozású forrást biztosít a lakosság otthonteremtési céljaihoz, energetikai és zöld szempontok figyelembevételével. A finanszírozáshoz jegybanki programok is adhatnak támogatást. A lakáspiacot érintő intézkedések bevezetése során a kereslet és kínálat egyensúlyára kell törekedni.

A rozsdaövezeti kedvezményes áfa, a bérlakásprogram és a kedvező hitelezési konstrukció, mind a fejlesztések és a kereslet ösztönzésére hatnat, és nagy mértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy 2022-2023-ra ne tűnjenek el teljesen az új lakóprojektek. Egyelőre ugyanis az ezres nagyságrendet sem éri el negyedévente a 2022 után tervezett új lakások száma, ami drasztikus visszaesés a korábbi negyedévekhez képest.

Forrás: Eltinga

Nemcsak a fejlesztőknek, hanem a vásárlóknak is érdeke, hogy minél több támogató elem létrejöjjön. Egyrészt a lakásállomány megújulása szempontjából is fontos, hogy nagyobb arányban legyenek jobb minőségű otthonok Magyarországon. Másrészt a nagyobb kínálat nemcsak kényelmi szempont a vásárlásnál, hanem az árakra is leszorító hatással lehet, ezáltal pedig több mindenkinek adódik lehetősége a saját lakás megvásárlására.