Ki beszél itt lakáspiaci összeomlásról? - Tavalyi szinteken az értékesítések száma

A Duna House ismét közreadta havi Tranzakciószám Becslését (DH-TB), amely szerint 2020 szeptemberében, országosan 12 708 ingatlan-adásvétel bonyolódott. Ez a szám a 2018-as szinttel azonos, míg a tavalyinál 5 százalékkal gyengébb forgalmat mutat.

A szeptemberi negyedéves véghajrá emelkedő tranzakciószámokat mutatott augusztus hónap után. A Duna House becslése alapján szeptemberben 12 708 ingatlan cserélt tulajdonost a hazai ingatlanpiacon, ami a 2018-as szinttel azonos, míg a tavalyinál 5 százalékkal gyengébb forgalmat mutat.

A harmadik negyedévben az ingatlanpiaci tranzakciók számában már nyoma sem volt a COVID hatásnak. A július-szeptemberi időszakban idén közel 38 ezer adásvétellel zárt a piac, amely így a tavalyi negyedéves forgalommal megegyező intenzitást mutat.

Az, hogy a szeptember is ilyen erős volt az adásvételek számának tekintetében azt vetíti előre, hogy ha 2020 utolsó három hónapja esetleg kicsit gyengébb is lesz a tavalyinál, akkor is el fogjuk érni idén a szakértők által becsült 130 ezres tranzakciószámot. Abban az esetben, ha az utolsó három hónapot is a tavalyival megegyező kereslet fogja jellemezni, az éves visszaesés mértéke a járvány ellenére sem fogja meghaladni a 10 százalékot.

