Világ építészei egyesüljetek - Botrány robbant az Autodesk körül

Bármely iparágról is legyen szó, a gyors reagálás és a közös munka megteremtése mára elengedhetetlenné vált, csakúgy, mint az innovációk befogadása. A jelen összefogás és kritika egyben egy figyelemfelhívő értesítés is a lassabban lépő vállalatok számára, hogy nem biztos, hogy fenntartható üzleti modell, ha gátolják az innovatív megoldásokat.

A nyílt levelet több mint száz világhírű építésziroda, vagyis több ezer építész írta alá, közöttük van például a Zaha Hadid Architects is.

A nyílt levél alapján az építészeknek nemcsak az árak emelkedésével van problémájuk, hanem a szolgáltatások és a fejlesztések hiányával is, valamint a szoftvercsomag rugalmatlanságára is kitérnek, amiből az is következik, hogy az általuk használt tervezőszoftver nem tudja lekövetni a megváltozott felhasználói igényeket. Az építészek (is) közös és gyors munkára vágynak, kevesebb megkötéssel és kötelezően megvásárolandó modulokkal.

A nyílt rendszer és forráskód előnyei

Költségcsökkentési oldalról az építészek azt szeretnék, hogy a szoftveren belüli modulokat szükség szerint be és ki lehessen kapcsolni, így a felhasználók csak azért fizetnének, amit használnak is.

Valamint a nyílt forráskód is elengedhetetlen lenne az innovatív és gyors munkához, ezáltal ugyanis több tucat, vagy akár több száz modul, vagy termék által nyújtott szolgáltatásokat lehetne összekapcsolni.

Szintén nagyon fontos és hasznos lenne a közös projektekre nézve, a modulok interakciójára szolgáló közös nyelv létrehozása, ami egyben azt is jelenti, hogy az összes változás rögzítésre kerül, automatikusan nyomonkövethetőek lennének a jelentések és új algoritmusokat is szabadon lehetne fejleszteni.

Mint írják, a mérnökök világszerte azon dolgoznak, hogy csökkentsék az ötlet termékké történő átalakításához szükséges időt. Ezt a célt viszont nem egyetlen vállalat fogja elérni, hanem több tucat, vagy száz tartományspecifikus megoldás, amelyek zökkenőmentesen működnek együtt. Ha ezt nem fogadják el azok az ipari szoftvergyártók, akik a mérnöki megoldások teljes skáláját le akarják fedni, akkor el fogják veszteni a felhasználóikat.