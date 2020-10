Nem kell már könyörögni és udvarolni az anyagért és a munkáért!

Az építőipar sem maradhatott ki abból a durva átalakulásból, amit a járvány indított el ebben az évben. A munkák befejeztével már egyáltalán nem azzal a napi rutinnal jönnek létre az építőipari szerződések, mint korábban, az árak is másfelé vették az irányt és a leterheltség is jelentősen csökkent. Jutott idő viszont olyan hatékonyságnövelő és hosszú távon költségcsökkentő intézkedésekre, mint például az összegyűjtött adatok elemzése, ami ugye az "új arany". A Market meghívására az épülő, és már most, betonváz formájában is tekintélyt parancsoló MOL Campus bejárásán jártunk, majd azt követően Scheer Sándor osztotta meg tapasztalatait a cége és az építőipar jelenlegi helyzetéről és jövőjéről egy sajtótájékoztató keretében.

25 munkára zsugorodott a megrendelésállomány

A járvány elvette a bizalmat és a biztonságot, ezért a beruházások száma csökken, 25 munkára zsugorodott a megrendelésállomány. Ez azonban még egy egészséges, értelmes méret, hisz van idő levegőt venni és felkészülni.

- mondta el Scheer Sándor, a Market Építő Zrt. vezérigazgatója, aki hozzátette, hogy sok energiát fordítanak arra, hogy tanulmányozzák, hogy más országokban a korábban fejlődésnek indult építőipar mellett, milyen cégek működnek és milyen módon. "Közép-Európa országairól elkészült egy építőipari összeállítás, ebben szerepelnek mind magas-, mind a mélyépítő cégek. Magyarországon piacvezető magasépítő cégként minden bonyolultabb, nagyobb munkában részt veszünk pályázóként, de emiatt el kellett engednünk a kisebb feladatokat. A munkáink döntő részét a versenyszféra teszi ki, de természetesen a számunkra testhezálló állami beruházásokon is indulunk. Arra törekedtünk, hogy az ipari, logisztikai létesítmények kivitelezésében legyünk nagyon profik, a munkáink majdnem felét ezek tették ki. Az irodaterület szintén nagyon domináns, most a MOL Campus-t, az OTP-székházat és a Kopaszi gáton két további irodát építünk. A lakófejlesztés ugyan nem a legegyszerűbb kivitelezői, beruházási feladat (rendkívül komplex, rengeteg szakipar, egyedi igények, rengeteg végfelhasználó, sok szerződés,stb., a szerk.), de természetesen nem tudjuk kihagyni, hiszen vannak olyan vegyes projektek, mint például a BudaPart, ahol irodaházakat és lakóépületeteket is építünk. 4-5 éve "nagy duzzogva" beleálltunk, két évig veszteséges volt a lakófejlesztő üzletágunk, de mára örömmel jelenthetem megtanultunk jövedelemzően lakóprojektet építeni."

Scheer Sándor Market Építő Zrt., vezérigazgató Scheer Sándor 1996-ban alapította meg a Market Építő Zrt.-t, azóta a cég első számú embere. Több mint 600 építkezés fűződik cége nevéhez, Magyarország legjelentősebb beruházásainak kivitelezője. Több Tovább … Tovább Scheer Sándor 1996-ban alapította meg a Market Építő Zrt.-t, azóta a cég első számú embere. Több mint 600 építkezés fűződik cége nevéhez, Magyarország legjelentősebb beruházásainak kivitelezője. Több

A leányvállalatok jelentik a biztonságot

A vezérigazgató arról is beszámolt, hogy a leányvállalatok kiépítésére miért volt szükség: "2008-ban egy francia vállalatnál töltöttünk két napot, megmutatták nekünk, hogy ők hogyan működnek. Lényegében körbevették magukat leányvállalatokkal, saját cégekkel, ez motivált minket is abban, hogy kialakítsunk egy olyan leányvállalati rendszert, ami az ipari beruházásoknál azt eredményezi, hogy 60-70 százalékot saját cégekkel valósítunk meg. Így nem vagyunk kiszolgáltatva senkinek, és ez lehetővé tesz extrém határidő vállalásokat is. Az így kialakított cégcsoportban már több mint 1200 ember dolgozik, és mintegy 2000 alvállalkozónk van. Így van egy olyan hálózat, amelynek a segítségével kezelni lehet a határidőket."