Kiderült, hogy mikor kezdhetik el építeni a Dél-Budai Centrumkórházat

A látványtervekről és a 2026-os várható befejezési dátumáról már korábban is írtunk a Dél-Budai szuperkórház kapcsán, most a 190 milliárdos állami beruházás kezdetéről derültek ki újabb információk - a Magyar Építők cikke szerint.

Még tavaly év végén hirdették ki az Egészséges Budapest Programban (EBP) felépülő három budapesti centrumkórház tervpályázatának győzteseit, decemberben pedig megjelent a Közbeszerzési Értesítőben is két győztes szerződés. Egy zöldmezős beruházásban a XI. kerületi Dobogón felépülő Dél-Budai Centrumkórházat az M-Teampannon Kft. és Rutkai Pál András tervezi meg.

Arról már korábban is lehetett tudni, hogy a 156 ezer négyzetméteres épületet várhatóan 2026-ra fejezik be, most a kezdődátum is kiderült,

a tervek szerint 2022 tavaszán fogják letenni a Dél-Budai Centrumkórház alapkövét.

Forrás: M-Teampannon

