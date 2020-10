Új ötlet a budapesti turizmus fellendítéséért: speciális csomagokat kínálnak

Közös csomagajánlatokat kínálnak idén ősszel vidéki szállodák és budapesti éttermek. A cél a budapesti turizmus fellendítése.

A KSH adatai szerint 33%-kal csökkent a vendégéjszakák száma éves alapon augusztusban. A külföldi vendégek által a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött éjszakák száma 71%-kal esett vissza az előző év azonos időszakához képest, azonban a belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma mindössze 2%-kal mérséklődött. A szállodákban töltött éjszakák száma negyedére esett vissza. A legnagyobb mértékű, 85%-os csökkenés Budapesten történt.

A szeptemberi adatokkal várhatóan újra sokkal gyengébb számokat fogunk látni. A határzár bejelentésével a külföldi turisták beáramlása gyakorlatilag szinte teljesen ellehetetlenült, ami elsősorban a budapesti turizmusnak jelent súlyos problémát.

A vendéglátás, rendezvényszervezés és hotelüzemeltetés piacán meghatározó szerepet betöltő Eventrend Group tájékoztatása szerint a cégcsoporthoz tartozó Eventrend Hotels és fővárosi éttermek összefogtak azért, hogy minél több magyar vendéget tudjanak a fővárosi turizmusra, éttermi fogyasztásra ösztönözni.

Bár a járványhelyzet távol tartja a külföldieket, ugyanakkor lehetőséget biztosít a magyaroknak arra, hogy olyan látványosságokat ismerjenek meg a fővárosban, amelyre eddig nem volt lehetőségük,

vagy épp a korábban tapasztalható zsúfoltság miatt lemondtak ezekről. Éppen ezért a cégcsoporthoz tartozó vidéki szállodák október 15-étől olyan csomagokat kínálnak a hozzájuk foglaló vendégeknek, amelyek mindegyike extra budapesti vendéglátást is tartalmaz.

Az Eventrend Group a Portfolio-t arról tájékoztatta, hogy a programba bekapcsolódó vendéglátó egységek mindegyike turisztikailag fontos desztinációban található. A New York Café, a magyar irodalom és kultúra egyik olvasztótégelye önmagában is lenyűgöző, ám főként külföldiek látogatják. A Városliget Café a Műjégpálya épületében, a Városligetben jelenthet pihenőt azoknak, akik a Hősök tere és a Vajdahunyad Vára környékét barangolják be. A Kossuth téri Séf Asztala pedig közvetlenül a Parlament szomszédságában, a belvárosi felfedezőket fogadja.

A program részeként ezekben az éttermekben kaphatnak ajándék fogyasztást azok, akik a cégcsoport szállodáiba (Oxigén Family Hotel, Residence Hotel Balaton, Duna Relax Hotel, Tündérkert Hotel Noszvaj, Zichy Park Hotel) foglalnak szállást.

A cikk megjelenését az Eventrend Group támogatta.

