Románia a magyar ingatlanpiac új vetélytársa? - Már kopogtatnak a befektetők a keleti szomszédunknál

Még most is zajlik a Property Forum bukaresti konferenciája, ahol az egyik kerekasztal-beszélgetés során a román ingatlanpiacban rejlő befektetési potenciálról beszélgettek a résztvevők. Azzal mindenki egyetértett, hogy sokkal érettebbé vált mostanra a keleti szomszédunk ingatlanbefektetési szempontból, ugyanakkor a likviditása továbbra is fontos kérdés maradt. Az biztos, hogy nehéz most bármit is mondani a jövőbeli változásokról, a járványhelyzet elhúzódása és a korlátozások ugyanis bármerre mozgathatják a piacokat.

A román piac sokkal érettebbé vált mostanra, a likviditása azonban még mindig kérdéses. A befektetők és a finanszírozók is óvatosabbak most a koronavírus miatti korlátozások és bizonytalanságok miatt, de alapvetően kedvező makro kilátásokat látnak a román ingatlanpiacon a befektetői kerekasztal-beszélgetés résztvevői.

A résztvevők:

Moderátor: Tim Wilkinson MRICS, Partner, Capital Markets, Romania, Cushman & Wakefield Echinox

A résztvevők abban mind egyetértettek, hogy a bankok most teljesen más helyzetben vannak, mint a 2008-as válság során, Victor Constantinescu szerint a piac érettebb, ezt pedig a nemzetközi befektetők is észrevették. Ugyanakkor lehetetlen most előre megmondani, hogy a bizonytalan ideig fennmaradó járványhelyzet milyen hatást gyakorol az országok ingatlanpiacára, vagy Románia piacára. David Hay szerint jelenleg Romániában a belső hatások kevésbé mozgatják a piacot, a külső erők és események, amik tudnak változásokat hozni, de az utóbbi most minden országra igaz. Hornok Krisztián hozzáette, hogy Románia most makro szinten jól teljesít, a likviditás és a koronavírus hatása okozza csak a nagy kérdőjeleket. Hedwig Höfler az európai és a román ingatlanpiac összehasonlítása során elmondta, hogy a hozamokban valóban van némi elmozdulás, de továbbra is erős a befektetők étvágya. Romániában nehezebb finanszírozáshoz jutni, mint más országokban, emiatt lehet, hogy óvatosabbak a befektetők.

A nehéz finanszírozás megteremtésére megoldást jelenthetnek más alternatívák, mint például a kötvénykibocsátás. Hornok Krisztián elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Bank is indított ilyen programot, ám az Indotek részéről ők egyelőre nem használták fel, mert elegendő a likviditásuk. Hedwig Höfler hozzátette, hogy a CA Immo részéről inkább Németországban látják ezt lehetséges megoldásnak, mintsem a román piacon.

A bérleti piacon, - legyen az iroda, vagy retail - továbbra sem egyszerű a helyzet. Ricardo Rodrigues beszámolt róla, hogy folyamatosan beszélnek a bérlőkkel, de egyelőre nem tisztázott, hogy több felmondott bérleti szerződés lesz, vagy a területbérlésnél lesznek átszervezések. A bevásárlóközpontoknál a bérleti konstrukciókban és a fizetésekben is egyeztetnek a bérlőkkel. A fő cél, hogy megmaradjanak az eladásaik és különböző eszközökkel segítsék őket a vásárlókat elérni. Sok bolt pick-up pontként működött az első hullám során is, az online platformokat is erősítették, van, hogy online sorszámhúzással biztosítanak időpontot a vevőknek, hogy minél kevesebb időt kelljen ott tölteniük. Az emberek továbbra is vásárolnak, csak éppen óvatosabban látogatják a helyeket, így tehát az üzletek és a vásárlók közötti kapcsolat létrejöttében tudnak a tulajdonosok segíteni. Hornok Krisztián hozzátette, hogy érdemes lehet egyes bérlők között is különbséget tenni és ennek megfelelően folytatni a tárgyalásokat, vannak ugyanis akiket nagyon hátrányosan érintett a járvány, vannak akik elboldogulnak, de olyanok is, például a gyógyszertárak, amit kifejezetten profitáltak a jelenlegi helyzetből. A tranzakciós igazgató a portfóliójukban lévő többi eszköz kapcsán hozzátette, hogy azt tapasztalják, hogy a most nagyon jól teljesítő logisztikai ingatlanpiacon már alacsonyabbak a hozamok, mint a bevásárlóközpontok esetében.

Sok a kérdőjel, de mire számíthatunk 2021-ben?

David Hay szerint a ár folyamatban lévő tranzakciók, átadások befejeződnek, de a következő évben Romániában nem várhatóak hatalmas bejelentések. Hedwig Höfler szerint is befejezik a jelenlegi fejlesztéseket, amik fenntartják az ingatlanpiaci aktivitást a román piacon, de esetükben a likvidebb, prágai, bécsi, varsói, vagy német piacok most több figyelmet kapnak.