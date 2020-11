Durván visszaesett a lakásépítési kedv - Segíthet az 5 százalékos áfa?

2020 első három negyedévében 12 876 új lakás épült, 25 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma azonban csak 17 278 volt, ami 37 százalékkal kevesebb a 2019. azonos időszakinál - derül ki a KSH legújabb elemzéséből.

Budapesten 2420 lakást vettek használatba, 4,1 százalékkal kevesebbet, mint 2019 első három negyedévében. Minden más településkategóriában növekedett a lakásépítés, a megyei jogú városokban 34, az egyéb városokban 48, a községekben 19 százalékkal.

A természetes személyek által épített lakások aránya 44, a vállalkozások által épített lakások aránya 55 százalék volt.

Az új lakóépületekben használatba vett lakások 49 százaléka családi házban, 43 százaléka többlakásos épületben, 3,5 százaléka lakóparkban volt található.

A használatba vett lakások átlagos alapterülete 1,5 négyzetméterrel, 95,6 négyzetméterre csökkent 2019 első három negyedévéhez képest.

Az építési engedélyek és bejelentések alapján építendő lakások száma 17 278 volt, 37 százalékkal kevesebb a 2019. azonos időszakinál. A különböző településkategóriákat eltérő folyamatok jellemezték: a nagyvárosokban az építendő lakások száma alig több mint fele volt a tavalyinak (Budapesten 55, a megyei jogú városokban 54 százaléka). A kisebb településeken a csökkenés mérsékeltebb volt, a városokban az építendő lakások száma a megelőző évi érték 70, a községekben 83 százalékát tette ki. Az építtetők az esetek 55 százalékában éltek az egyszerű bejelentés lehetőségével.

2019 első három negyedévéhez képest az engedélyek és bejelentések alapján építendő lakások száma a legtöbb megyében csökkent, azonban Fejér megyében 77, Veszprém megyében 8,8, Nógrád megyében pedig 12 százalékkal növekedett.

2019 azonos időszakához képest a kiadott új építési engedélyek alapján 22 százalékkal kevesebb, összesen 8452 lakóépület építését tervezik az országban. A nem lakóépületekre kiadott engedélyek száma 2814 volt, 11 százalékkal kisebb az egy évvel korábbinál.

A számok a lakáspiaci konjunktúra további erős lassulását jelzik. Szezonálisan igazított adataink szerint az engedélyek száma közel ötéves mélypontra esett, amiben az év eleji áfa-visszaemelés hatásán túl most már a koronavírus-válság hatásai is markánsan megjelenhettek. Sajnos az engedélyek számának gyors süllyedése azt jelzi, hogy az épített lakások száma is jelentősen visszaesik a következő negyedévekben. Ez már meg is kezdődött, a lakáspiaci csúcs e mutató alapján három negyedévvel ezelőtt volt. A lakáspiaci ciklus messziről nézve meglehetősen gyengécskére sikerült, hiszen a megépült lakások száma historikusan szerény mértékű maradt.



