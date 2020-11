BKK: Budapestnek rendkívüli nehézségeket okoz most a díjmentes parkolás

A Magyar Kormány 2020. november 3-án a koronavírus miatti veszélyhelyzethez kapcsolódó intézkedések között bejelentette, hogy ismét díjmentesen lehet parkolni az országban, így Budapesten is. A Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Közlekedési Központ tisztában van azzal, hogy sokak életét kényelmesebbé teszi, ha autóval közelíthetik meg úti céljukat, a november 7-én induló metrópótlás miatt azonban további jelentős pluszterhet ró a fővárosban közlekedőkre az ingyenes parkolás miatt megnövekedő gépjárműforgalom - olvasható a BKK közleményében.

November 7-én, szombaton elkezdődik az M3 metró belvárosi szakaszának felújítása. A Budapesti Közlekedési Központ hetek óta minden rendelkezésére álló médiafelületen hangsúlyozza: a metrópótlásban résztvevő buszok előnyben részesítése érdekében a belváros számos forgalmas útszakaszán torlódásokra, hosszabb utazási időre kell számítania mindenkinek, akár közösségi közlekedéssel, akár gépkocsival közlekedik. A legkritikusabb várhatóan a Váci úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Kiskörúton lesz a helyzet, azonban a korlátozások, a számos forgalmas útvonalon megváltozó forgalmi rend és az összesen 13 kilométeres útszakaszon kijelölt buszsávok miatt kialakuló közúti torlódások várhatóan a teljes főváros és az elővárosok közlekedésére is hatással lesznek majd.

A metrópótlás miatti korlátozások tehát már önmagunkban is számottevő nehézséget okoznak minden Budapesten közlekedőnek. A Magyar Kormány november 3-ai bejelentése, amely szerint ismét díjmentesen lehet parkolni az országban – így Budapesten is –, további jelentős pluszterhet ró majd a szokásosnál lassabban járható fővárosi utak forgalmára.

A BKK mindent megtett a metrópótlás miatt nehezebb közlekedési körülmények enyhítésére, azonban a metrópótló buszok gördülékeny haladására kijelölt buszsávok és az egyébként is szűk közúti kapacitás hatékonyságát nagymértékben ronthatják majd a parkolóhelyet kereső, arra várakozó autósok, de akár a torlódásokat megelégelve szabálytalanul a buszsávban haladó gépjárművek is. A Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Közlekedési Központ tisztában van azzal, hogy a járványhelyzetben sokak számára nemcsak kényelmesebb, de biztonságosabb választás is autóval közlekedni a fővárosban – bár a közösségi közlekedés használata is biztonságos –, azonban a díjmentes parkolás ismételt bevezetése most rendkívül rossz időzítéssel érkezett, és indokolatlan nehézségeket okozhat a következő hetekben.

Címlapkép forrása: BKK / Nyirő Simon