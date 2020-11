Milliókkal olcsóbban keltek el a budapesti lakások a koronavírus megjelenése után

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Több tízezer forinttal kevesebb lett az átlagos négyzetméterár Budapesten 2020. április-június között az év elejéhez képest a KSH legfrissebb adatai alapján, ami egy közepes méretű lakás esetében több millió forintot is jelenthetett. Ez önmagában még nem eredményezné azt, hogy általánosságban is csökkentek a lakásárak, hiszen ha a szóban forgó 3 hónap alatt csak rossz minőségű és így relatív olcsó lakások kerültek eladásra, akkor is ugyanezt mutatnák a számok, de mégis érződik már egy lefelé történő elmozdulás. Sőt, az MNB szintén 2020 második negyedévre vonatkozó árindexe is már több mint 5%-os árcsökkenést számított a fővárosban. A legtöbb vidéki városban és községben is kisebb négyzetméteráron cseréltek gazdát a házak és lakások idén tavasszal, de van azért néhány régió, ahol továbbra is magasan maradtak a fajlagos árak.