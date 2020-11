Milyen városokban lakunk majd a jövőben? - Így látja a hazai ingatlanfejlesztő főépítésze

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

Mennyit változott az építészet 30 év alatt?

Magyarországon a mai és a 30 évvel ezelőtti építészeti alkotások között jelentős különbségeket láthatunk – nemcsak az épületek külseje, hanem a szempontok és elvárások is teljesen mások voltak egy 1990-ben épülő épülettel szemben, mint ma.

Három évtizede, a rendszerváltás során kialakult társadalmi helyzet nemcsak az emberek életére, de a hazai építészetre is jelentős hatással volt. Ebben az időszakban, a jó példák mellett, számos olyan, nem ideálisan kialakított épület is megvalósult a céljuknak nem megfelelő helyszínen, amik egy letisztult, átgondolt helyzetben nem állták volna meg a helyüket. Mára ez teljesen megváltozott, egy új fejlesztés létrehozásakor alapvető szempont, hogy az adott létesítmény miként illeszkedik a város és lakói életébe.

A következő három évtized egyértelműen a klímaváltozás hatásainak csökkentéséről szól majd nemcsak az egyén, de az építészet szintjén is.

A szakma legfontosabb alapköve a fenntarthatóság lesz, hiszen az előttünk álló években még inkább a bőrünkön fogjuk érezni a környezetváltozással kapcsolatban a felelősségünk súlyát - mondta el a szakértő.

Sétálható város

Az elmúlt időszakban a nagyvárosokban, így Budapesten is fontos tendencia a „walkable city” (sétálható város) eszményének újraéledése. A koncepció lényege, hogy a település visszavált emberi léptékre, sétatávolságba hozva a mindennapi élethez szükséges városi szolgáltatásokat. Ez a típusú decentralizáció életre hívja a városon belüli alközpontokat, ahol egy szűkebb közönség igényeit szolgálják ki: az elmúlt években például a Bartók Béla út vagy a Lövőház utca is így alakult át Budapesten. Ahogy a város változik, úgy változnak például a turisták és a fiatalok számára is népszerű helyszínek: a Ráday utca, a Liszt Ferenc tér, a Gozsdu-udvar és a Duna-part is egy-egy történet egyes állomásait jelentik. Ahogy a népszerű szórakozóhelyek által alakul egy metropolisz, épp úgy formája a várost és a környéken élők életét egy-egy városközpont és a hozzá tartozó bevásárló- és szórakoztatóközpont létrejötte. Jó példa erre a Corvin Sétány és a hozzá szervesen tartozó Corvin Plaza, vagy a jelenleg Őrmező és Kelenföld határán épülő Etele Plaza.

„Ha az emberek városi viselkedését vizsgáljuk, akkor egyértelmű, hogy a közlekedés mindennek az alapja. A szolgáltató szektornak meg kell küzdenie a vásárlókért, ezért ma már ott kell kellemes élményt nyújtó tereket létrehoznunk, ahol a járókelők egyébként is megfordulnak:

az amerikai külterületi bevásárlóközpontok öncélúságára ma már nincs igény.

Nem véletlen, hogy a sikeres budapesti plázák metróhoz kapcsolódva, komoly közlekedési csomópontokban jelentek meg – emelte ki Radványi Gábor.

Az agglomeráció bevonása a város vérkeringésébe

A közlekedés fejlesztésével egyidőben, a fenntartható várostervezés részeként új közösségi terek és csomópontok jönnek és jöhetnek létre Budapest külvárosában is, melyek megjelenésüknek köszönhetően a jövőben tehermentesíthetik a belvárost. Ilyen fejlesztés a jelenleg is folyamatban lévő Dél-Buda Városközpont fejlesztése. A nagy ívű kezdeményezésben az Etele tér közvetlen közelében létrejövő úttörő kereskedelmi és szolgáltató egységek Kelenföld, Őrmező és Sasad számára is egyaránt teljes értékű városközpont kereteit biztosítják. Ezenfelül az új, több közlekedési módot (autópálya, metró, vasút, busz és villamos) összekötő, úgynevezett multimodális csomópont az agglomerációban élők életében egyfajta városkapuként, a belváros elérését felgyorsító és megkönnyítő kapcsolódási pontként funkcionál majd.

„Ha a kiskereskedelmi egységek és szolgáltatók mindazt meg tudják adni a látogatóknak helyben, amiért korábban a belvárosba kellett utazniuk, ezeknek a központoknak és csomópontoknak a fejlesztése az agglomerációban élők számára a szolgáltatások gyorsabb elérését, a belső területeknek pedig a forgalom enyhülését eredményezheti majd. Az itt létrejövő irodák által pedig könnyen és gyorsan megközelíthető munkahelyek jönnek létre a külvárosban és környékén élők számára, ami szintén csökkentheti a belvárosi közlekedési útvonalak terhelését” – tette hozzá a szakértő.

