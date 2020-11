Melyik új lakóparkban tudnád elképzelni a mindennapjaid? - Szavazz 2020 legjobbjára!

A héten már a második szavazós cikkel jelentkezünk, most a legkülönlegesebb 100 lakásosnál kisebb budapesti lakóprojektről kérjük ki az Olvasóink véleményét. Jövő héten rendezzük meg az év legjelentősebb hazai ingatlanpiaci eseményét, a Property Investment Forum konferenciát, ahol idén sem maradhat el az év legkülönlegesebb projektjeinek, a legnagyobb tranzakcióinak, vagy a legtehetségesebb személyének a díjazása. Az összessen 12+1 kategóriáról már korábban beszámoltunk , ezek között van 4 olyan, amelyről nemcsak a szakmai zsűri dönt, hanem az Olvasóink szavazatára is számítunk. A héten 4 cikkben lehet szavazni az " Év Irodafejlesztésére " az "Év Lakóprojektjére (100 lakás alatt)" az "Év Lakóprojektjére (100 lakás felett)" és az "Év Hotelprojektjére". Legyél részese te is a döntésnek és szavazz! A közönség által legtöbb szavazatot kapott projekt, így plusz egy "igennel" kerül a 8 tagú szakmai zsűri elé. Te melyik 100 lakásosnál kisebb, idén elkészült lakóparkban laknál a legszívesebben? Íme a négy esélyes.