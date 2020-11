Átmeneti vagy tartós lesz a válság Magyarországon?

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Átmeneti vagy hosszú távú lesz a válság?

Jelen pillanatban három kérdésről kell beszélni. Egyrészt, hogy az új lezárások milyen mértékű kárt okoznak a gazdaságban. Ez a GDP szempontjából várhatóan mérsékeltebb lesz, mint a tavaszi, és a természete is más lesz: sokkal kevésbé jelent kínálati sokkhatást de sokkal kockázatosabb az, hogy esetleg elhúzódó keresleti sokkhatás következik be. A második kérdés, hogy a vakcina után lesz-e egyfajta elhúzódó hatás akár az emberek óvatossága miatt, ami meggátolja a gyors visszapattanást. A harmadik kérdés pedig az, hogy megváltozik-e a gazdasági szereplők magatartása és emiatt hosszabb távon is átalakul-e a gazdaság struktúrája. Az biztos, hogy a gazdaságnak és az ingatlanpiacnak is lesz olyan szegmense, ami a covid hatására hosszútávon is megváltozik – hívta fel rá a figyelmet Madár István, a Portfolio vezető elemzője.

A következő hónapokban mind egészségügyi, mind gazdasági fronton lesz egy küzdelem, de a vakcina belátható távolságon belül van. Van egy rövid, egy közép és egy hosszútávú kihívásunk. A rövidtávú, hogy a lezárások mellett a gazdasági kihívásokat hogyan tudjuk kezelni, a középtávú az újraindítási szakaszt érinti, amikor visszatérünk a normális élethez és ehhez kapcsolódik a hosszútáv is, hogy ha változik a norma, új struktúrák lesznek, akkor hogyan tud a magyar gazdaság ismét felzárkózó pályára állni az európai gazdaságokhoz képest – mondta el Nagy Márton, miniszterelnöki megbízott, gazdaságpolitikai tanácsadó.

A fő kérdés az, hogy lesz-e vakcina, vagy nem. Ha nem lenne vakcina, akkor a mostani egy strukturális válsággá válhatna, hiszen a globális növekedési modellnek több ága is tartósan sérülne, ezekben az ágazatokban – turizmus, kultúra, sport és minden egyéb, ami tömeges jelenléten alapul – jelentős tőkevesztés következne be, elnyújtva ezt egy hosszabb, pénzügyi válsággá. Ha belátható időn belül meglesz a vakcina – amire úgy tűnik, meg is van az esély – a negatív ciklikus hatások akkor is jelentkezni fognak, de a korábbi globális növekedési modellhez vissza tud térni a világ – emelte ki Tardos Gergely, az OTP Bank, Elemzési Központjának igazgatója.

A közönség véleménye a koronavírus gazdasági hatásairól

A közönség szerint ez elsősorban egy népegészségügyi válság, az iparágat kevésbé érinti, bár a fejlesztések rövid távon leállnak és a jövő évi gazdaság viszont stagnálni fog.

Szakértői vélemények

Tardos Gergely szerint rövid távon ez valóban egy népegészségügyi válság, súlyos gazdasági hatásokkal. Az iparág egésze szét fog válni, lesz olyan szegmens, elsősorban az iroda, ahol nagyon sok a kérdőjel, a lakáspiacon nálunk van áresés, de Európa legtöbb országában eddig nem volt. Ha a vakcina hatására egy erős visszazárás jönne, akkor a jövő évi növekedés valahol a mérsékelt és az erős között lehet, attól függően, hogy mikor tud elindulni a felpattanás. Vagy jövőre, vagy 2022-ben kell, hogy legyen egy erős növekedés.

A középtávú fejlesztési aktivitás szektorspecifikus. Az irodapiacon a csőben lévő fejlesztési volumen elég sok, miközben az otthoni munkavégzés az elbizonytalanodó kereslettel együtt nagyon át tudja rajzolni a térképet. A lakáspiacon egy fogyasztói átrendeződés látható, ami jót szokott tenni az aktivitásnak, és erre lesz egy komoly kormányzati támogatás is, amit a hazai kamatszint is támogatni tud. Összességében a lakáspiacon nem gondolom, hogy dráma kell, hogy jöjjön. Az ipari ingatlanok piacán viszont kimondottan jó a helyzet, nincs szabad terület, nincs sok fejlesztés, nem áll fenn a home office kérdése, és az árfolyam is segíti a szektort, így ott új projekteknek is bőven lehet tere.

Nagy Márton szerint a harmadik negyedéves GDP megmutatta, hogy egy lezárás után milyen gyorsan helyreállhat a gazdaság, miután 11 százalékos emelkedés következett be a második negyedévhez képest. Amagyar gazdaság normalizációs képessége tehát nagyon erős. Jövőre, ha meglesz a vakcina és lecsengőben lesz a járvány, a gazdaság nagyon gyorsan helyre fog állni, így jövő évre az elsődleges feladat, hogy minél gyorsabban átoltassuk a népességet, hogy az emberek visszatérhessenek a fogyasztáshoz, a vállalatok pedig a beruházásokhoz. Jövőre 4-5 százalékos GDP-növekedést tartok elképzelhetőnek.

Madár István szerint a közönség által megszavazott 0-2 százalékos GDP-növekedés egy nagyon rossz forgatókönyv lenne. A második negyedéves gazdasági visszaesés miatt a 2020-as év gazdasági teljesítménye nagyon mélyen lesz, így 2 százaléknál még egy esetleges tavaszi, harmadik járványhullám esetén is nagyobb lehet a növekedés.

Mi lehet a konszolidáció folyamata?

Ha van vakcina, akkor elkezd visszazárni a gazdaság, fokozatosan visszatérünk a normális gazdasági környezethez, de az óriási monetáris támogatást is le kell valahogy építeni. Az újraindítás után lesz egy támogató gazdaságpolitikai környezet, egy élénkülő kereslet, miközben átmenetileg a kínálati oldalról lehetnek szűkösségek, ami az inflációs nyomást élénkítheti. Lehet, hogy magasabb lesz az infláció a most megszokottnál, de ettől még elég messze vagyunk, most a legfontosabb kérdés a vakcina – hangsúlyozta Tardos Gergely.

Lehet egy újabb eszközár-infláció?

Az OTP szakértője szerint az ingatlanárakat meghatározzák a bérleti díjak, az üresedés, és az elvárt hozam. A hazai hozamok nemzetközi szinten továbbra sem alacsonyak, a legfejlettebb országokban egy erős elkötelezettség van a mostani alacsony kamatszintek mellett és az alacsony hozamok az ingatlanárazásnak sem fog rosszat tenni.

Nagy Márton szerint mind a háztartási, mind a vállalati szektorban komoly megtakarítás generálódik, miközben lent vannak az értékeltségek, így, ha valaki hisz a visszapattanásban most érdemes vásárolnia. 2021 a helyreállás éve lesz.

Madár István a lehetséges kockázatok kapcsán az esetlegesen felfújódó államadósságot említette. Jelenleg egy erős anticiklikus gazdaságpolitika van, a világ az elmúlt tíz évben azt tapasztalta, hogy nem kell annyira félni az inflációtól: nemcsak a monetáris politika lehet extrém laza, hanem meg is finanszírozhatja az államháztartást, óriási költekezésre ösztönözve azt. Ebből két probléma jöhet. Egyrészt, ha a visszatérést követően a növekedési potenciál megakad. Ha például a koronavírus-válságban elmaradt beruházások miatt valamivel lassabb növekedési pályára lépünk, akkor jöhet megint egy adósságfélelmes korszak, ami elkezdi az országok hitelességét kikezdeni. Másrészt, ha az inflációval vagy az adósságokkal történik valami, aminek az elmúlt 20 év tapasztalatai alapján nem szabadna bekövetkeznie. Emellett pedig az is kockázatot jelent, ha a koronavírussal kapcsolatban újabb rossz hírek jönnek.

EU-s pénzek és építőipar

A magyar gazdaságban évente 3-4 százalékot jelentenek a beáramló EU-s pénzek, ez segíti például az építőipari megrendelések egy jelentős részét is, így, ha ez eltűnne, az problémákhoz vezetne. Rövid távon ugyanakkor nagyon jó likviditási helyzetben van a magyar állam, a 2022-es választási évben akár még ezek nélkül is be lehetne robbantani az állami megrendeléseket egyfajta plusz többletet adva ezzel a növekedésnek. Ennek ellenére valamiféle kompromisszum várható Brüsszellel, ha mégsem, az nagyon rossz hír lenne Magyarországnak.

A növekedést nagyon jól tudja segíteni az építőipar, ami idén nagyon visszaesett, de hamarosan újra felpöröghet a lakásépítési támogatások és állami beruházások növekedése révén. Az építőipar mellett a hazai alapanyagipar támogatása is fontos.

A konferencia további témáiról az alábbi cikkekben olvashatunk:

Címlapkép forrása: Stiller Ákos