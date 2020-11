A legfrissebb számok: még jövőre is mínuszos évre készül a hazai építési piac

A 90. Euroconstruct online konferencián bemutatott új előrejelzés szerint idén 7,8%-os csökkenésre számíthatunk az európai építési piacon. Ezen belül a nem-lakáscélú építések mutatnak nagyobb visszaesést, várhatóan 9,2%-kal esik vissza ez a szegmens. Magyarország a vizsgált országok között átlagos visszaesésre számíthat az építéseket tekintve, illetve az előrejelzésekből az is kiderül, hogy még jövőre is mínuszos lehet az építési teljesítmény.

Black Friday a Portfolio-nál!

Az akció keretében a november 23. és november 27. között vásárolt éves Az akció keretében a november 23. és november 27. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 17907 forintért lehet megvásárolni. Ezzel is a minőségi gazdasági tartalomgyártást támogatod. Tudj meg többet

Az elmúlt években tapasztalt összes piaci faktoron túl most rövid időn belül a pandémia vette át az irányítást Európában is. Az Euroconstruct legfrissebb előrejelzése szerint

az építési volumen a 19 európai ország területén várhatóan 7,8%-kal csökken majd idén (júniusban még -11,5%-ra, augusztusban -9,1%-ra számítottak a kutatók).

2021-re viszont már, hasonlóan az augusztusi felülvizsgálathoz, 4,1% körüli növekedés várható. A kilátások továbbra is pozitívak 2022-re (+3,4%) és 2023-ra (+2,4%). 2023-ig a vizsgált országokbn az építési teljesítmény valószínűleg eléri majd az 1,73 trillió eurót, meghaladva a pandémia előtti szintet 28 milliárd euróval, vagyis 1,7%-kal.

„Leg”-ek 2020-ban

A pandémia az egyes országok építési piacát elég különbözőképpen érintette a finn piac várható növekedésétől a Portugáliában és Norvégiában várt stagnáláson keresztül az Egyesült Királyság építési piacának csaknem ötödére történő visszaesésig. A nagy országok piacai közül a francia és a spanyol is erősen visszaesett, míg a német építési piac meglepően jól teljesített mivel a munkák viszonylag akadálytalanul folytatódhattak.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 06. 15. Idén más lesz Európa: sok ország építkezését tizedeli a járvány

Portfolio Ingatlan Újlakás-kereső Westfalia 1134 Budapest, Lőportár utca 1-3 62 db lakás

42 – 90 m2 alapterület

44 – 89.7 M Ft Átadás:

2021 Q4

Ajánlatot kérek

A mélyépítések alig csökkentek

Az egyes építési alszektorok közül valószínűleg a mélyépítés a legkevésbé érintett a koronavírus válságban. Az infrastrukturális létesítményekkel kapcsolatos kiadások idén csupán 3,8%-kal csökkennek, jövőre pedig 5,2%-kal bővülnek majd.

A válság vesztese minden bizonnyal a magasépítés lesz, az Euroconstruct 9,2%-os zuhanásra számít a nem-lakáscélú építési piacon, amelyet 2021-ben egy mérsékelt, 2,5%-os növekedés követhet majd. 2023-ban sem lesz valószínűleg még 2019-es szintre való visszatérés.

A lakásépítés másképp fog alakulni: az idei számottevő 8,6%-os veszteség után a piac 2021-ben jelentős lendületet kaphat és várhatóan 4,7%-os növekedést könyvelhet majd el.

A tavaszi tilalmak és jogi bizonytalanságok miatt sok felújítási projektet le kellett állítani, akár hetekig is, így a tipikus gazdasági válságoktól eltérően ezúttal még a felújítási szektor is súlyosan érintett. Azon túl, hogy az új épületek építésében valószínűleg 10,5%-os zuhanás várható majd az idén, a felújítási tevékenységek is nagyot fognak esni (-7,3%).

Építőipari teljesítmény szektoronként (2017-es bázisév mellett)

Mi lesz veled európai építés?

Az európai építés jövőbeli alakulásának értékelése azon a feltételezésen alapul, hogy az Euroconstruct területén a gazdaság 2020-ban 8%-kal csökken, 2021-ben pedig 4,9%-kal nő majd. De olyan időkben mikor a közéletet erősen korlátozzák és számos országban újabb lezárások vannak melyek időtartamát és következményeit jelenleg nehéz felmérni, ez csak egy orientáció lehet. A járvány közvetlen hatása az építőiparra várhatóan sokkal kevésbé lesz súlyos, mint tavasszal. Az építési vállalkozóknak, ügyfeleknek és hatóságoknak már nem teljesen új a helyzet, és a legtöbb építési terület nyitva maradhat majd mivel a március-május időszakhoz képest már sok védelmi intézkedést alkalmaznak és a digitális munkamódszerek is bejáratódtak.

A járvány közvetett negatív hatásait viszont nem lehet figyelmen kívül hagyni. Már az első lezárás gazdasági károkat okozott (növekvő munkanélküliség, megcsappant bevételek, adóveszteség) melyek hatásai a következő hónapokban érezhetőek lesznek. Bár ezek még nem teljesen beláthatóak, az európai gazdaságot most egy második, bár remélhetőleg kevésbé súlyos, pofon fenyegeti. Sok múlik azon is, hogy a kormányzati segély-, illetve ösztönző programok mennyire hatékonyan működnek majd. A járványkérdésen túl várható, hogy középtávon pozitív tényezők is újból napirendre kerülnek majd, mint például a lakhatás szükségessége a városi régiókban, az energetikai felújítás és az infrastruktúra korszerűsítése.

Magyarország

2020-ra a Buildecon, az Euroconstruct magyar tagintézete,

8.3%-os esésre számít a teljes magyar építési teljesítményben.

Jövőre is mínuszos lehet még az építési teljesítmény (-4.5%), viszont 2022-ben és 2023-ban növekedés jöhet már (+6.2% illetve +6.4%). Ezek az értékek európai összehasonlításban átlagosnak mondhatók.